Por la boca muere el pez LA TREPOLINA La política resucitó para hacerse la Pascua, en una semana de ruedas chirriando por la cera y de ensayo electoral a un año vista, que es cuando dicen que se ganan o se pierden. La rueda política giró en torno a los devaluados presupuestos, la obstinación de las cifras del paro o el camelo de la ITI. Postureos mientras parte del casco antiguo se nos cae y los desahucios siguen a pie de calle JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 8 abril 2018, 22:42

La política es una profesión de riesgo. No es solo porque escudriñen tu pasado, tu currículum o tus másteres. Muchos creen que político puede ser cualquiera y para hacerlo bien basta con ser buena persona. Se equivocan. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Salvo aquellos que hacen la estatua y solo se mueven cuando les echan una moneda, un político se la juega por ejemplo cada vez que habla en público. Quizá por eso siempre hablan los mismos. Estos tienen que saberse con soltura el argumentario que toca cada día, escuchar con atención lo que han dicho sus jefes o echar un ojo a su propia hemeroteca. Trajín de vida. Así que más les vale no decir nada, pero que suene a nuevo para que alguien te escuche. Y como las preguntas de las rueda de prensa a veces las carga el diablo, mejor el plasma o el Twiter.

Solo unos cuantos se atreven a enfrentarse a la inquina periodística y ahí es donde se pone en práctica lo que decía Talleyrand de que el ser humano se sirve de la palabra para ocultar lo que piensa, para desviar la atención o para disimular lo que cantan los ojos o los silencios comprometidos. Mejor decir obviedades. Ello nos obliga a dobles lecturas para intentar saber qué piensan, como hacían los 'kremlinólogos' en la URSS hermética y totalitaria. Porque lo interesante en los políticos profesionales de hoy en día está en cómo dicen lo que dicen y, sobre todo, en lo que no dicen de lo que dicen.

Paco & Julio

Decía Reyes Midas esta semana que el apolíneo Millán sería un buen alcalde de Jaén. Con las matizaciones lógicas de si así lo quieren los jienenses y lo eligen antes sus compañeros socialistas como candidato, 'of course', con permiso de Valdivielso manos libres, que a la fecha no ha descartado presentarse a las primarias que están ya en puertas. Pero lo dejó 'dicho' el jefe. Quiere que Julio sea el elegido. Y eso que a él cuando el jefe era Zarrías no le gustó nada que lo designara públicamente como su sucesor. Reyes quería, como es lógico, que lo eligieran los compañeros socialistas en el congreso. Como así fue y, a tenor de los resultados, no les ha ido mal. Recuerdo el sorpresivo momento 'digital' en el salón de actos de la Delegación de Educación y cómo cuando lo publicamos lo desmintieron por tierra, mar y aire. Qué cosas.

Bien distintas fueron sus palabras sobre el candidato para Linares. Dijo que correspondía a los militantes decidir si quieren uno nuevo o «si es posible reciclar alguno». En todo caso, «alguien que se arremangue, que se ponga a trabajar de la mano de las administraciones, no contra las administraciones e intentado salvar exclusivamente su DNI». Toma ya. Blanco y en botella. Solo le faltó decir que su nombre empieza por jota y su apellido por efe. No dijo nada pero lo dijo todo.

Como el profesor Fernández de Moya cuando el lunes presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2018, más borrador que otras veces, y le preguntaron por la designación de Márquez Zen como candidato 'popular' a la alcaldía en 2019. El secretario de Estado dijo le parecía positivo y que desde su responsabilidad actual apoyará a todos los candidatos de la provincia. Otro ejemplo de cómo no decir gran cosa y decir mucho. Hasta el punto que el compañero de la prensa le comentó que no se había desecho precisamente en elogios. A lo que replicó que su amistad con el alcalde va más allá de la política y que qué iba a decir si él lo eligió como su sucesor. En ese momento, creo que la grieta que separa en dos a África creció unos centímetros, pero lo mismo es cosa mía. Si no recuerdo mal, la última vez que los vi juntos en público fue en la presentación de la cerveza de Navidad, pero lo mismo mi memoria es muy selectiva.

Todo un cartel electoral

Y foto singular la del martes en apoyo a los trabajadores de Salud Responde, alcalde incluido. ¿A partir de ahora irá a todas las causas laborales, incluida la de las limpiadoras municipales, o solo a las que tenga que ver con la Junta? Una imagen en la que puede que hubiera hasta tres candidatos a la alcaldía de la capital jienense (al del PSOE no lo busquen). O cuatro si contamos a Salud Responde Anguita Vox.

Jaén en Común sigue los contactos con Podemos e IU para la confluencia, aunque parece no tener prisas para decidir cómo concurrirá, con qué nombre y con qué candidato. Lo mismo si acortan los plazos se ponen de acuerdo más fácilmente. Mientras, el fisioterapeuta Montejo y las concejalas están a pie de escombro en cada casa que se cae o a pie de calle como vimos en el desahucio del Tomillo. Y la otra candidata 'in pectore' de la foto, la anaranjada Cantos, no se quedó a hacer declaraciones. Lo mismo tenía algo o no quería que alguien le recordara que Ciudadanos apoya al Gobierno andaluz y puede presionar contra la privatización en la gestión de Salud Responde, poniéndola en un aprieto. A veces el silencio es la mejor opción, y que le den a Talleyrand.