El barrio del Bulevar se vuelca con la Santa Cena

«Fíjate que me he ido a la puerta de la iglesia de San Félix de Valois y me han dicho que ya no salía de allí, que ahora había que bajar aquí», comentaba un hombre a otro, a las puertas de la iglesia de San Juan Pablo II, en el barrio del Bulevar, desde don de primera vez hicieron su salida las imágenes de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación.

Esta hermandad, que ha cumplido 20 años, tenía entre sus proyectos, desde sus inicios, construir una iglesia para sus imágenes titulares. Aquellos se sueños se han cumplido este Domingo de Ramos. El pasado verano, el obispo firmaba el decreto de traslado de parroquia de todas las imágenes y enseres propios de la cofradía.

La iglesia dedicada a San Juan Pablo II se construyó con las dimensiones y medidas aptas para que los tronos que portan a la Santa Cena y a la Virgen de la Caridad y Consolación, pudieran salir y entrar procesionalmente por las calles del barrio del norte de Jaén, y sirvieran para evangelizar desde la base cofradiera a las nuevas familias asentadas en las calles que entran dentro de la feligresía del papa santo.

Esta primera salida estuvo en duda hasta última hora. La Santa Cena era la primera cofradía que salía en procesión en la tarde del Domingo de Ramos y sus decisiones iba a marcar seguro la de las otras dos, que tenían su salida prevista unas horas más tarde. Finalmente y ante la duda de que pudiera llover, apostaron por retrasar todo una hora, hasta las cinco de la tarde.

A las cinco y diez de la tarde, la junta de gobierno se presentaba ante todos los asistentes que se agolpaban a las puertas de la parroquia y les comunicaban que seguían adelante con su decisión y que las imágenes iban a salir. Unos minutos más tarde se abrían las puertas del templo y los asistentes respondían con un gran aplauso.

Por mencionar algunas de las cosas más llamativas de esta procesión, las dimensiones del paso de la Santa Cena, y el gran acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista de Triana, en Sevilla, para el paso de misterio, y de la banda de Santa María del Alcor, del Viso del Alcor, para el paso de palio.