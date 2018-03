La balsa del Cadimo no recoge ni una gota de agua en 'el mes más lluvioso de la historia' Imagen tomada ayer en la balsa del Cadimo, vacía a excepción de una pequeña charca de un manantial. / POVEDA La estación de bombeo no tiene suministro eléctrico, nueve meses después de que se anunciase que la obra estaba al 95% y que se regaría este verano J. E. POVEDA Y M. Á. CONTRERAS JAÉN. Sábado, 24 marzo 2018, 03:25

La balsa del Cadimo, con capacidad para 19,75 hectómetros cúbicos de agua que puede dar riego a 15.000 hectáreas de olivar, estaba ayer vacía. Completamente vacía. Exactamente igual que estaba en verano pasado, en plena sequía. El 24 de julio -en una visita en la que participaron el secretario de Estado de Hacienda y el delegado del Gobierno en Andalucía- el Ejecutivo prometió el final de las obras para febrero y el inicio del llenado de la balsa en cuanto llegaran las lluvias. Las lluvias llegaron, con el mes con más precipitaciones de la historia desde que hay registros fiables. Por delante de la estación de bombeo de la balsa han pasado muchos hectómetros cúbicos de agua. De hecho el Guadalbullón creció tanto que causó inundaciones río abajo, en Mengíbar. Pero no se ha aprovechado ni una gota. La estación de bombeo no tiene corriente eléctrica y los motores no han funcionado para llenar la balsa.

En julio los responsables de la obra explicaron que faltaba rematar el tendido eléctrico. Solo había que unir dos torretas a la altura de la A-44. Pero a día de hoy no hay corriente eléctrica. Desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se está negociando con Endesa un contrato consensuado que permita el enganche, explican en la Subdelegación. Se espera en breve una reunión para cerrar el tema.

Miles de agricultores

Pendientes del Cadimo hay miles de agricultores. Aguas abajo de la balsa hay unas 8.000 hectáreas que se pueden beneficiar de un riego regulado y garantizado (ahora lo hacen por turnos y hasta que el río se queda sin caudal en verano). En julio se les prometió que esta primavera se llenaría la balsa y que en el estío desembalsaría para mantener el caudal. Pero el grueso de las lluvias de la primavera ya se ha desaprovechado y no se ha bombeado ni una gota.

Más negro lo tienen en otras 8.000 hectáreas de olivar aguas arriba de la estación de bombeo. Hay que hacer conducciones. Además de obras es necesario un largo proceso burocrático entre la Confederación y los regantes. Agricultores consultados en la zona indican que la administración no ha iniciado con ellos ningún trámite. Pasarán años antes de que les llegue el agua.

El proyecto acumula ya seis años de retraso y ha costado 60 millones de euros

La balsa del Cadimo es según el Gobierno de España la mayor obra hidráulica de los últimos años en toda Andalucía junto a la presa de Siles (de la que dos años y medio después de la inauguración tampoco se aprovecha el agua porque no han hecho las conducciones). Una balsa enorme, un embalse artificial tan grande como la presa del Víboras. De momento, en el Cadimo se ha invertido un río de dinero sin resultado alguno. En total, 60 millones de euros. Solo 18 millones se fueron en las expropiaciones.

La primera piedra se colocó en octubre de 2008, con el Plan Activa Jaén. La previsión era terminarla en 2012. Pero primero hubo que parar las obras por los importantes restos arqueológicos y luego hubo que ampliar el presupuesto de 58 a 60 millones.

El complejo hidráulico construido comienza en el Guadalbullón, junto al viejo puente de Vega de Torrecilla. Allí está la captación de agua. La toma del río va a unas desarenadoras y de allí se bombea hasta ganar ochenta metros de altura hasta la balsa, a través de dos tuberías de 1,2 metros de diámetro, que se usan de subida o de bajada.

La presa ocupa 1,67 kilómetros cuadrados, y tiene una altura máxima de dique de 38 metros. El perímetro total es de seis kilómetros. En medio ayer había un enorme secarral con algunas plantas, y un charco central que se nutre de un manantial (que ya estaba en verano). Porque el mes más lluvioso de la historia no se ha aprovechado.

Cinco veces más de lo normal

Y es que este marzo ha sido según los datos recogidos por el observatorio de Jaén capital de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el mas lluvioso de la serie histórica desde que hay registros (1989-2018). La media de marzo es 50 litros/m2. Ayer, a falta de nueve días para que acabe, llevábamos ya 246.

«Durante el invierno astronómico hemos medido en el observatorio de Jaén capital 339 litros/m2; la media histórica es de menos de la mitad (155 l/m2), por lo que se puede decir que ha sido un invierno muy húmedo. El máximo fue de 395 l/m2 en el invierno 2009-10», detalla José María Sánchez-Laulhé, director del centro metereológico de Málaga, desde donde se coordina la actividad de la Aemet de toda Andalucía Occidental.

Los embalses han doblado sus reservas en estas tres semanas de lluvia casi incesante. Se hallan ya por encima de la mitad de su capacidad en la provincia. Comenzaron el mes al 27,61% de su capacidad y ayer estaban al 54,12%. Más de 1.258 hectómetros cúbicos (la segunda provincia de la cuenca del Guadalquivir con más agua con diferencia, solo por detrás de Córdoba). Y si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) va a seguir lloviendo, aunque menos, en las próximas semanas.

Embalses situados en territorio jienense están estos días aliviando caudal por encontrarse incluso por encima del cien por cien de su capacidad, teniendo que abrir sus compuertas para soltar agua, como es el caso del Aguascebas, el Dañador o e de La Bolera, y se han recuperado bellas estampas en zonas emblemáticas de la provincia cargadas de agua, como la cascada de la Cimbarra, La Fuenmayor, el Ojo de Buey del paraje de Fuente de la Peña en la capital o la Cueva del Agua de Quesada.