"El Ayuntamiento trabaja para que el Museo Íbero se abra"

'No me chilles, que no te veo'. Como el título de la película de Richard Pryor y Gene Wilder, sobre un ciego y un sordo que presencian un crimen. El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha pedido este jueves al secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, y al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que sean "más respetuosos y comedidos con las declaraciones públicas" que hagan sobre el Museo Íbero. En particular al dirigente socialista, al que acusó de mezclar su papel de partido con el institucional, ya que además es presidente de la Diputación Provincial.

Reyes dijo el día de antes, en rueda de prensa en la sede socialista, que las administraciones gobernadas por el PSOE (la Diputación y la Junta de Andalucía) "no van a permitir que el Ayuntamiento de Jaén pare el Museo Íbero de las misma manera que hizo con el tranvía". Pidió la licencia municipal de apertura del museo y acusó al alcalde de seguir la "táctica de confrontación institucional" de su antecesor, José Enrique Fernández de Moya, ahora secretario de Estado de Hacienda, "la mano que mece la cuna del Ayuntamiento", dijo. "Si no quieren arrimar el hombro (el Ayuntamiento y el PP), que no lo hagan, pero al menos que dejen de estorbar", criticó.

El alcalde ha añadido que existe "un problema legal" (a raíz del informe de Patrimonio del Estado rechazando la cesión de uso a la Junta del solar del Museo Íbero) y que para eso ha convocado la reunión de la comisión de seguimiento del próximo martes, "para buscar una solución, en positivo". "El Ayuntamiento está trabajando para que el Museo Íbero se abra", ha subrayado.