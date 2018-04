El Ayuntamiento reconoce que sus cuentas para este año «son realistas, hasta donde se puede» El alcalde de Jaén y el concejal de Hacienda presentaron ayer los presupuestos municipales para 2018. / IDEAL Vuelve a incluir en los presupuestos de 2018 ingresos por 'parking', aunque en menor medida, y confía en alcanzar el equilibrio en el año 2020 JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 25 abril 2018, 02:02

Los presupuestos del Ayuntamiento de Jaén son irreales pero menos (en el capítulo de ingresos). El gobierno municipal habló ayer con una claridad poco habitual tras más de una década de ficción contable. No solo reconoció que la inclusión de cinco nuevos 'parking' son para cuadrar las cuentas de este año, sino que además no tiene más remedio porque «no hay otra técnica presupuestaria», aunque resaltó que el agujero será esta vez más pequeño y que la situación económica municipal es menos mala. También dejó claro que la abultada deuda será imposible de devolver y que el menor gasto se debe en parte al periodo de carencia para devolver préstamos.

El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, que recibió los elogios del alcalde, Javier Márquez, fue el encargado de presentar el borrador del presupuesto consolidado del Ayuntamiento para este año, con 158,3 millones de euros en ingresos y 155,6 en gastos, lo que supone una «contracción general» del 14% con respecto a 2017. Unas cuentas que recurren de nuevo a concesiones administrativas de dudosa realización (cinco 'parking'), aunque bajando de 81 a 49,9 millones.

El Ayuntamiento tiene que remitir el borrador al Ministerio de Hacienda para que le dé el visto bueno o ponga reparos. En las cuentas de 2015 ordenó que declarara no disponibles 61 millones de euros por dudar que ingresara dicha cantidad.

Primero, el déficit

Los nuevos presupuestos quieren ser útiles para la ciudadanía, aunque «con las limitaciones» de un Ayuntamiento en «ruina» con una alta deuda y un «déficit estructural anual elevadísimo». Y para el concejal de Hacienda el «primer paso» es eliminar este déficit, este desfase entre los ingresos y los gastos anuales. «¿Y la deuda? Luego se devolverá, pero si no se quita el déficit difícilmente se puede pagar», afirmó Bonilla, dejando claro que la deuda «no la solventa ni este alcalde y ni este concejal ni los que vengan», porque el Ayuntamiento no tiene capacidad para saldarla por sí mismo y necesita ayuda de otras administraciones.

De ahí que destacara el «esfuerzo objetivo» de los últimos años para levantar la «losa muy importante» de un déficit anual de 45 a 50 millones, que se redujo a 19 millones en 2016 gracias a un ajuste paulatino para frenar «un caballo absolutamente desbocado», augurando que en 2020 o antes pueda haber «equilibrio financiero y presupuestario».

Bonilla añadió que las cuentas para este año avanzan en ese ajuste con un descenso del 14% en ingresos y gastos, aunque en parte obedece al no tener que presupuestar la devolución del capital de los préstamos de pago a proveedores y fondos de ordenación (que serían 22 millones), dados los tres años de carencia otorgados por el Gobierno, y al «esfuerzo adicional de casi diez millones» en contención del gasto por parte del Ayuntamiento. Así, en los capítulos 1 (personal) y 2 (bienes corrientes y servicios), aunque suman casi la mitad del presupuesto, prevé cumplir la disminución del 5% requerida por el Ministerio de Hacienda.

El concejal reconoció que los presupuestos «son realistas hasta donde se puede», en referencia a que hasta dentro de unos años no puede haber equilibrio. «Sería lo correcto, pero es que no hay otra técnica presupuestaria», dijo sobre la inclusión de ingresos por concesiones para 'parking', que se viene repitiendo desde el año 2005. Como ese dinero no se ingresa al final, origina un «agujero anual» que en este año se espera reducir.

Obras en calles

Bonilla resaltó la partida para reparar vías públicas, «una de las más demandadas» por los vecinos. Sube de 100.000 euros hasta los 3,5 millones, si bien el año pasado había más de un millón para créditos por reconocer, de modo que el aumento real es de 1,2 millones. También aludió a 250.000 euros para mantenimiento de zonas de juego infantiles, 750.000 para en Negociado de Informática para la administración electrónica y 1,4 millones para el tranvía.

El edil destacó que las inversiones reales «se incrementan significativamente» hasta los 6,7 millones por los proyectos DUSI (1,5 millones) y de compra pública innovadora para generar energía renovable (2,7 millones). En ambos casos, el Estado aportaría el 80%. La Gerencia de Urbanismo y la Escuela Taller serán disueltos como organismos autónomos y se integrarán en el Ayuntamiento.