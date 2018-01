El Ayuntamiento prevé reabrir la piscina de La Salobreja “la próxima semana” Cerró sus puertas el pasado viernes por la rotura de la caldera LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 31 enero 2018, 21:44

La piscina cubierta del Complejo Deportivo La Salobreja, que cerró el pasado viernes sus puertas por la rotura de la caldera que mantiene la temperatura del agua, reabrirá “la próxima semana”, según ha indicado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, José María Álvarez.

Están a la espera de recibir la nueva caldera -que cuesta más de 15.000 euros-, ya que tardaba una semana en llegar, por lo que creen que podrán recibirla mañana. Tras su instalación y las pruebas correspondientes podrá reabrir, seguramente la semana que viene.

Se trata, según el concejal, de un caso de "obsolescencia planificada". "Las máquinas tienen una capacidad determinada y un periodo útil. Esta tenía ya más de 20 años, siempre se ha hecho el mantenimiento reglamentario, pero simplemente se ha roto, y eso no avisa", señaló. Una hora después de comprobar que no tenía solución, se realizó el pedido de una nueva. "Este tipo de calderas no está en stock, hay que pedirlas al fabricante", recalcó, añadiendo que han colgado en la puerta de las instalaciones un cartel informando del cierre temporal de la piscina.