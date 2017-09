El Ayuntamiento se plantea una caseta 'O,O' con música, alternativa al botellón El recinto para hacer botellón se queda pequeño los días claves de la Feria de San Lucas, en la capital jienense. / M. BÉJAR El Consistorio realizará en la Feria de San Lucas una campaña sobre consumo moderado de alcohol y otra preventiva sobre agresiones sexuales JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 14 septiembre 2017, 01:12

'O,O'. No es el resultado de un partido. Es la propuesta que la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Jaén, Isabel Azañón, presentó ayer en la reunión de coordinación de la próxima Feria de San Lucas, del 14 al 22 de octubre. Se trata de una caseta donde no se sirva alcohol, pensada para los más jóvenes, «con actividades como un 'disc jockey' o algún atractivo» y una alternativa aunque sea parcial al botellón. La propuesta será ahora estudiada por el equipo de gobierno municipal.

En cuanto al cambio de lugar del botellón solicitado por el Grupo Municipal Socialista, el equipo de gobierno, del Partido Popular, rechaza que se saque de su actual ubicación, en una plataforma hacia la mitad del Ferial y cerca de la Carretera de Granada. El concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Juan Carlos Ruiz, indicó que la propuesta del grupo de la oposición de trasladar el botellón a la plataforma superior, más amplia, dejaría el Ferial sin este espacio de aparcamiento, cuando hay jienenses y foráneos que acuden al Ferial en su propio vehículo.

El botellón no se traslada

En los días de Feria de mayor afluencia de público, como el recinto habilitado para la práctica del botellón se queda pequeño y en los últimos años se ha visto desbordado, la Policía Local acotará si es necesario parte de la Carretera de Granada. La concejala socialista Matilde Cruz tildó ayer de «despropósito» que el concejal de Seguridad Ciudadana reconozca que el espacio para el botellón es insuficiente y que no plantee una solución alternativa. «Si no le gusta nuestra propuesta, que ponga otra sobre la mesa», le espetó la concejala, que recordó que los jóvenes no solo ocupan parte de la Carretera de Granada durante esos días, sino que la atraviesan entera cuando van al campo a orinar, con el consiguiente peligro.

El PSOE jienense reclamó anteayer más espacio para los jóvenes en la Feria, pues el actual recinto no lo considera «digno, es insuficiente y a altas horas de la madrugada los jóvenes invaden la calzada para no estar hacinados». Y propuso su traslado a la plataforma superior, lugar habilitado para el botellón durante los fines de semana del resto del año, además de ser una plataforma «amplia, bien comunicada, con aseos, gradas y con una parte cubierta en la que guarecerse si llueve». Alegó además que si el servicio municipal de autobuses urbanos funcionara correctamente y fuera eficiente, no sería necesario que quienes acuden al Ferial lo hicieran en su vehículo particular, destinando el aparcamiento a los jóvenes.

Al PSOE le parece bien que el gobierno municipal proponga una caseta joven en la Feria, pero señala que «el consumo de alcohol estará prohibido en ella, por lo que el problema en la zona del botellón seguirá existiendo».

Concienciación

De otra parte, el Ayuntamiento de Jaén pondrá en marcha una campaña de prevención de agresiones sexuales, como se hace en otras ciudades, y una campaña para concienciar del consumo de alcohol.

En la reunión de coordinación de ayer estuvieron presentes responsables de varias concejalías, técnicos municipales y representantes de los caseteros, feriantes y otros colectivos, con el objetivo de establecer «los cauces necesarios para coordinar todos los servicios que durante estos días de Feria tienen que trabajar conjuntamente para el buen desarrollo (tanto festivo como de seguridad) de las fiestas», según indicaron fuentes municipales.

La concejala de Educación y Cultura añadió que la finalidad de dicha reunión fue «establecer los mecanismos necesarios para que la Feria de San Lucas transcurra con total normalidad y seguridad». «Y que todos los jienenses y los visitantes que nos acompañen se lo pasen genial, se diviertan y se encuentren totalmente protegidos y seguros», subrayó Isabel Azañón.