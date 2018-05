El Ayuntamiento se personará en el caso Matinsreg «para defender el interés público» Los periodistas abordan a uno de los testigos citados ayer en la puerta del juzgado. / IDEAL Ayer declararon como testigos el secretario, el interventor y un técnico municipal, un trabajador de la empresa y el antiguo concesionario R. I. JAÉN Viernes, 25 mayo 2018, 01:04

El Ayuntamiento de Jaén se va a personar en el procedimiento de la empresa Matinsreg «para defender el interés público». En la causa, abierta tras la querella interpuesta por el PSOE y en la que se apuntaba a pagos «inflados» a esta firma como encargada del mantenimiento de las fuente, figura como investigado el exalcalde y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

Según informó ayer en un comunicado el Consistorio, los servicios jurídicos ya han iniciado el procedimiento para ello, siguiendo las órdenes del alcalde, Javier Márquez (PP), quien ha solicitado que la personación se haga «con carácter de urgencia»

Ante esta investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, desde el Ayuntamiento de la capital se ha manifestado el «máximo respeto a la justicia y a las actuaciones judiciales», al tiempo que ha pedido «la máxima rapidez» en su desarrollo.

Ha incidido en que «se persona en este procedimiento para defender el interés público», manteniendo siempre el «respeto a la justicia» y confiando en que «en que se diriman los antes posible las actuaciones judiciales con el fin de esclarecer estos hechos» y ello no sin recordar «el derecho de presunción de inocencia que otorga la Constitución Española».

Cinco testigos prestaron ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. Los dos primeros fueron el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Jaén que advirtieron en la época de alcalde de Fernández de Moya sobre las facturas y los trabajos que la empresa Matinsreg, domiciliada en Toro (Zamora) estaba realizando en la ciudad entre 2012 y 2014, en el mantenimiento de las fuentes ornamentales. Asimismo, declaró un técnico de mantenimiento del Ayuntamiento y el director de Imesapi, empresa que se encaró del mantenimiento de las fuentes ornamentales en la ciudad antes de la llegada de Matinsreg.

El anterior concesionario

Este testigo ha recordado a los periodistas, antes de declarar, que Imesapi no tiene nada que ver en esto y dejó de prestar servicio al Ayuntamiento en el verano de 2012, cuando le debían más de 38 millones de euros y que entonces fue cuando entró Matinsreg. «Esto pasó en 2012, estamos en el 2018, yo llevo ya más de dos años jubilado, a mi me llama la Guardia Civil como testigo y yo voy y punto, pero no sé nada más», dijo a los periodistas que esperaban en la puerta del juzgado.

El último en declarar fue un trabajador de la empresa Matinsreg que dijo que él no sabe nada ni ha robado, «yo sólo me he limitado a trabajar». «Ahora que ellos facturaran lo que facturaran nosotros no sabemos nada ni lo tenemos por qué saber».

José Enrique Fernández de Moya tendrá que declarar el próximo 5 de junio, como investigado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho y tráfico de influencias. Ese mismo día declararan también como investigados un técnico municipal, el representante de la empresa Matinsreg y la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rosa Cárdenas.

Cárdenas aseguró a los medios que tiene «la tranquilidad de que evidentemente mi participación ahí es coyuntural y accidental, simplemente como alcaldesa accidental los pocos días que una desempeña ese cago y nada más, por lo demás estoy a disposición del juez para hacer las declaraciones que estime oportuno y deseando que esto se aclare a la mayor brevedad posible».

El magistrado encargado del caso recoge en su auto que en 2012 se designó «de facto» a Matinsreg y a partir de ahí «se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados».

De esta forma, se provocó que la diferencia en la facturación soportada por el Ayuntamiento de Jaén por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una anualidad por la anterior empresa Imesapi y una anualidad de la empresa Matinsreg «haya generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros».

Según el auto, Fernández de Moya «vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento».

Ciudadanos quiere que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, dé explicaciones el próximo miércoles en la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso, por la citación de su secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en calidad de investigado por un caso de corrupción cuando era alcalde de Jaén.

En concreto, la portavoz adjunta de la formación naranja Melisa Rodríguez ha registrado una pregunta para saber si Montoro «piensa seguir manteniendo en su puesto» a Fernández de Moya . El miércoles el propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió la dimisión o el cese de Fernández de Moya tras su citación: «Tiene que dimitir o ser apartado por Rajoy: está imputado por presunta corrupción política y se acabó el tiempo en que los imputados por corrupción podían seguir en las instituciones», escribió en la red social Twitter.

El grupo municipal de Jaén en Común (JeC) recordó por su parte al líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, que fue precisamente la formación naranja y su líder quien optó por apoyar la candidatura de José Enrique Fernández de Moya a la Alcaldía de Jaén tras las elecciones municipales del 2015.

Jaén en Común, que pide al actual alcalde Márquez, que dé explicaciones sobre la gestión del dinero, considera que «Cs no tiene autoridad moral para erigirse como partido anticorrupción».