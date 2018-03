El Ayuntamiento de Jaén recurre la paralización de las obras de Carrera de Jesús “Esperamos que la Junta de Andalucía atienda este escrito y rectifique para que podamos reiniciar cuanto antes las obras de Carrera de Jesús”, ha dicho el teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación R. I. JAÉN Lunes, 5 marzo 2018, 13:06

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha informado que el Ayuntamiento de Jaén ha presentado un recurso contra la paralización de las obras de la calle Carrera de Jesús por parte de la Junta de Andalucía “para que se dejen sin efecto los pronunciamientos recogidos en el citado acuerdo y, en su lugar, se dicte otro permitiendo la continuación de estos trabajos. Esta ciudad no puede permitirse el lujo de que le paralicen inversiones y obras, por lo que esperamos que cuanto antes podamos reiniciar esta actuación en la calle Carrera de Jesús”.

De esta forma, el Ayuntamiento solicita que se admita y estime el Recurso de Alzada interpuesto contra el acuerdo de fecha 26 de febrero de 2018, ya que a las obras iniciadas en dicha vía pública para la renovación de su red de saneamiento, no le son de aplicación el artículo 33.3 de la Ley 24/2207, al no encontrarse en entorno de BIC. Además, ha explicado Manuel Bonilla que no se trata de un inmueble, “sino de una infraestructura urbana destinada al cumplimiento de una competencia municipal, y es evidente que el Ayuntamiento tiene que proceder a renovar la red de saneamiento y de abastecimiento de agua de la ciudad”.

Manuel Bonilla ha indicado que desde el Ayuntamiento “no se entiende la suspensión de dichas obras porque fueron iniciadas a consecuencia de las continuas filtraciones denunciadas en edificios de la citada vía pública, habiéndose realizado inspecciones con cámara-robot en toda su red de saneamiento y comprobándose la existencia de una red de hormigón y cobija de piedra con gran desgaste y no estanca”.

Por este motivo, el Ayuntamiento consideró proceder, “con carácter de urgencia, a la renovación de toda la red de saneamiento al haber llegado ésta al final de su vida útil. Se producían pérdidas de agua en la red saneamiento y abastecimiento, lo que provocaba de igual modo filtraciones en viviendas”.

Ante esta situación, Manuel Bonilla ha comunicado que se ha emitido un informe por parte del arquitecto técnico municipal con fecha de 1 de marzo de 2018 en el que se hace mención expresa al documento gráfico del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del año 1996 (PEPRI) y, concretamente al régimen y calificación del suelo, asumido por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Jaén (2016), “afirmándose que las obras iniciadas en la calle Carrera de Jesús no se encuentran dentro de entorno alguno de BIC, por lo que no procede esta paralización de las obras por parte de la Junta de Andalucía”.

El concejal de Hacienda y Contratación ha informado que, según el PEPRI en su artículo 7 sobre proyectos de urbanización y el artículo 2.46 del PGOU, las obras de actuación que se estaban llevando a cabo en la calle Carrera de Jesús “se encuentran incluidas en la definición de Obras Públicas Ordinarias, por lo que esperamos que la Junta de Andalucía atienda este escrito y rectifique para que podamos reiniciar las obras de Carrera de Jesús cuanto antes”.

Además las obras, amparadas en el PGOU de 1996, al que se refiere el artículo 9 del PEPRI, recoge pormenorizadamente cuáles son las actuaciones urbanísticas estables y en ningún caso aparecen las obras públicas ordinarias. Es, por tanto, “evidente que no estamos en ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 11 del Plan Especial y por ello, sin necesidad de autorización previa para la ejecución de las obras”.

Manuel Bonilla ha defendido que éste ha sido siempre el criterio seguido por el Ayuntamiento de Jaén y permitido y consentido por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Cultura. Como prueba, ha enumerado el concejal, algunas de las obras como las que se hicieron en las calles Julio Ángel, Abades, Jiménez Serrano o García Requena (en el barrio de la Alcantarilla), la adecuación funcional de la calle Álamos y la Plaza de San Francisco, la actuación en la calle Nueva y Puerta del Ángel, las obras de mejora de la red de saneamiento y abastecimiento en calle Almendros Aguilar y calle Bernabé Soriano, actuaciones de emergencia en calle Martínez Molina, la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento en las calles San Andrés, Santa Cruz, Primera travesía Santa Cruz y Rostro en el barrio de la judería, la mejora de accesibilidad en la calle Joaquín Tenorio, o la mejora de saneamiento y pavimentación en la calle Capitán Aranda Alta, “donde sí intervenían en el interior de zonas delimitadas como entorno BIC y que no obtuvieron autorización previa de la administración autonómica competente en materia de Bienes Culturales, las cuales no fueron paralizadas posteriormente”.