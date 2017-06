El Ayuntamiento de Jaén es el primero del país en pedir la supresión de la autonomía catalana A la izquierda, Jaén en Común (JeC); a la derecha, el PSOE, y en el centro, el PP, con los concejales no adscritos separados, ayer en el pleno ordinario de junio. / LIÉBANA El PP y dos concejales no adscritos aprueban que Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución ante el «golpe de estado institucional secesionista» JOSÉ M. LIÉBANA Sábado, 1 julio 2017, 01:35

Con más ruido que nueces, el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó ayer 'pacificar' San Ildefonso y una tasa nueva a las empresas eléctricas, aunque con matices, y rechazó un proceso más participativo en la peatonalización del centro y en el proyecto para los fondos europeos DUSI, con el argumento del gobierno municipal de que ya lo son. El ruido llegó con la moción contra el «golpe de estado institucional secesionista promovido de la Generalidad de Cataluña», que salió adelante con los votos del PP y que obligó al alcalde, Javier Márquez, a desalojar a los militantes del SAT que protestaron.

La moción la presentó Salud Anguita (ex de C's y ahora en Vox) para que se aplique el artículo 155 de la Constitución, tomando el micrófono el secretario general de Vox en España, Javier Ortega (acabó su intervención rompiendo un papel con la pregunta del referéndum catalán), increpado por miembros del SAT, que exhibieron una bandera independentista catalana, otra andaluza con estrella roja y la pancarta 'Democracia es que los pueblos decidan su futuro'. El alcalde pidió que respetaran a quien tenía la palabra. «¡Fascistas! ¡Fuera del Ayuntamiento!», contestaron en referencia a Vox. «¡Y ellos hablan de democracia!», les espetó Anguita. «¡Mercenaria!», le dijeron. Por lo que el alcalde ordenó el desalojo. La Policía les conminó a que abandonaran el lugar, cosa que hicieron al final, recriminando al dirigente de Vox cuando pasaban a su lado, mientras este les mostraba en las narices un ejemplar de la Constitución. Una mujer intentó arrebatárselo y los agentes evitaron la agresión.

Iván Martínez, también no adscrito, criticó la «ignorancia y populismo» de los independentistas, a los que llamó «banda de impresentables», afirmando que Cataluña es «rica» gracias a todos los españoles y a las inversiones del Estado. Y Víctor Santiago, excompañero de Anguita, dijo que no era el «contexto adecuado» para defender la unidad de España y criticó que se haga «campaña de partidos no representados».

María Dolores Nieto (JeC) lamentó la deriva de los no adscritos y que no se preocupen por los jienenses. «La patria, o la 'matria', es que haya empleo, que no emigren los jóvenes, que los ciudadanos tengan derechos, que las calles estén limpias o que no haya gobernantes que roben». «Con la cantidad de problemas que tiene Jaén», dijo África Colomo (PSOE), y que si bien su partido defiende la legalidad y la Constitución, el salón de plenos no era el lugar adecuado para este asunto, pues «estos debates sólo traen la confrontación».

La portavoz del PP, Reyes Chamorro, censuró la protesta del SAT y defendió la posición del PP nacional: «Desde el Gobierno se está trabajando para evitar medidas mayores, pero si es necesario, al final las tomará para salvaguardar la unidad de España», dijo para justificar el apoyo, pese a las críticas de Anguita al Gobierno cuando presentó la moción, acusándole de «tapar bocas» con inversiones. «No tenemos políticos valientes», apostilló. Vox dijo en un comunicado que, gracias a él, el Ayuntamiento de Jaén es el primero que requiere al Gobierno que aplique el artículo 155, que para Anguita implica «suspender la autonomía cautelarmente».

El gobierno municipal sacó adelante todas las votaciones con el apoyo de Anguita y Martínez, incluido el rechazo a las mociones del PSOE sobre la peatonalización y los DUSI, y la del PP para reclamar a Junta y Estado la estación Intermodal en Vaciacostales (PSOE y JeC rechazaron sacarla del casco urbano). En cambio, Santiago vio cómo la suya sobre una marcha a Sevilla y Madrid para reclamar más inversión en Jaén no prosperó. Las cuentas de Onda Jaén no se vieron a falta de algunos informes.