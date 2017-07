El Ayuntamiento de Jaén pretende sacar del Parque de la Concordia a una pareja desahuciada que vive allí La pareja se quedó en paro y desde entonces sobrevive gracias a la "humildad" de los jienenses LAURA VELASCO Viernes, 7 julio 2017, 21:16

Son María Lorente (52 años) y Miguel Robles (57). Llevan 50 días viviendo en la calle tras ser desahuciados por no poder pagar una hipoteca de 350 euros al mes. Durante ese periodo de tiempo han estado viviendo en el Parque de la Concordia de Jaén, de donde ahora pretenden echarlos.

La pareja se quedó en paro y desde entonces todo fueron problemas. Ella llevaba 30 años trabajando como auxiliar de enfermería en servicios de ayuda a domicilio, aunque reconoce no haber cotizado todo lo que debiese. Por el contrario, él si tiene 28 años cotizados, pero pese a eso «no le corresponde recibir nada». Tras ser desahuciados, se instalaron en el Parque de la Concordia, donde sobreviven gracias «a la humildad y buen corazón» de los jienenses, que les han suministrado comida «para más de una semana ya».

Sin embargo, estos dos últimos días han recibido ya varios avisos por parte de la Policía Local para que desalojen la zona. «Los envía el alcalde de Jaén para que nos echen de aquí. Argumenta que somos transeúntes y que nos vayamos a nuestro pueblo, Villanueva del Arzobispo, para que nos ayuden allí, porque él no lo piensa hacer, pero mi marido nació en Jaén y aquí nos vamos a quedar, porque es donde hay más oportunidades. La Policía Local nos ha tratado muy bien y con mucha educación, pero el alcalde no está dispuesto a ayudarnos y ni se ha dignado a visitarnos en 50 días que llevamos aquí», lamentó ayer María Lorente.

Según ella, solo le han pedido «250 euros para pagar la fianza de un mes y 500 euros para el alquiler de un piso» mientras logran salir adelante, pero sin éxito. «Teníamos la opción de pedir una ayuda del Gobierno para personas desahuciadas, pero hay que solicitarlo a través del Ayuntamiento y se niegan a ayudarnos», indicó.

María Lorente insistió en que está enferma y su estado de salud no ha dejado de empeorar desde que vive en la calle. Sin embargo, afirmó no estar dispuesta a irse del parque y, sobre todo, no perder la esperanza. «Seguimos buscando un hogar, esperamos conseguir pronto una solución», concluyó.