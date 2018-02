El Ayuntamiento de Jaén cambia el nombre de la Universidad Popular Pleno de febrero del Ayuntamiento de Jaén. / IDEAL El PP y ediles no adscritos aprueban que sea 'Alcalde Ramón Calatayud', en honor al regidor franquista JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 27 febrero 2018, 13:48

El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este martes añadir a la Universidad Popular Municipal (UPM) el nombre de 'Alcalde Ramón Calatayud', en reconocimiento a la labor que hizo dicho regidor en la última etapa del franquismo (1967-1974), sobre todo en infraestructuras educativas, según ha defendido la concejala de Cultura y Educación, Isabel Azañón (PP), para quien el cambio de nombre "avala a la persona de don Ramón como tal", ya que "nadie es culpable del periodo en que nace" y fue "un gran alcalde de Jaén" que "seguro que no enalteció el régimen franquista". La iniciativa ha sido apoyada por el equipo de gobierno, del PP, y los tres concejales no adscritos (ex de Ciudadanos) y rechazada por el PSOE y Jaén en Común (JeC).

La propuesta fue hecha por el periodista Antonio Garrido y respaldada por los responsables actuales de las entidades que presidió o colaboró en su día Ramón Calatayud Sierra (Cruz Roja, Real Jaén, Colegio de Ingenieros, cofradías o La Económica, entre otras). El gobierno municipal ha recordado también que impulsó la construcción de la Avenida de Andalucía y de los barrios de Peñamefécit y Santa Isabel, donde está enclavada la UPM.

El portavoz de JeC, Manuel Montejo, ha dicho que es un debate "estéril" y una "cortina humo" del gobierno municipal para desviar la atención de los problemas de la ciudad, y que tiene un carácter "electoralista" en un momento de horas bajas para el PP puesto que busca contentar a su electorado más de derechas.

El portavoz del PSOE, Manuel Fernández, ha dicho que es un debate "innecesario e inútil", que genera "una brecha" en la sociedad jienense, que la UPM nació con la democracia y que, si bien la creó un gobierno municipal socialista, es una institución "querida por todos" los gobiernos locales posteriores. Ha añadido que las instituciones, como el Ayuntamiento, la Diputación o la Universidad de Jaén, no llevan más nombre que ese y, en cuanto al homenajeado, ha señalado que no entra en el terreno personal, sino que hay una Ley de Memoria Histórica y Democrática, "nacida de la soberanía popular", que hay cumplir como el resto de leyes.

El PSOE ha propuesto dejar el asunto sobre la mesa. Jaén en Común lo ha apoyado, mientras que el PP y los ediles no adscritos han votado en contra, por lo que el cambio de nombre ha salido adelante. Al final del debate, el alcalde, Javier Márquez (PP), ha apuntado que el Ayuntamiento reconoce a personas de distinta ideología, como lo demostraba el hecho de que al principio del pleno se guardara un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Anguita Peragón, que fue secretario general del PCE en Jaén y posterior coordinador de IU y teniente de alcalde en el primer gobierno municipal de la democracia.