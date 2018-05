El Ayuntamiento habla del «gran éxito» del WPT, cuyo desmontaje finalizará el jueves Operarios trabajan sin descanso desmontando las gradas. / Laura Velasco Estima que han pasado un total de 17.000 espectadores por el torneo, con «un retorno económico para la ciudad de 1,2 millones de euros» LAURA VELASCO JAÉN Martes, 29 mayo 2018, 00:14

Los seis días en los que Jaén se convirtió en capital mundial del pádel llegaron a su fin. El domingo las palas dejaron de golpear y tocaba recoger. Ayer comenzó el desmontaje de la impresionante infraestructura colocada en la plaza de Santa María con motivo de este World Padel Tour, al igual que de los stands y la barra instalada en la calle Bernabé Soriano. Ese era uno de los mayores miedos de los jienenses más críticos con el torneo, preocupados por si el patrimonio sufría algún daño en el montaje o desmontaje de la pista y las gradas. Por ello, a los pies de la Catedral decenas de vecinos se fueron acercando durante la mañana para apreciar las tareas de los técnicos. Como si vigilaran los trabajos, el entretenimiento de muchos ayer fue mirar a través de las rejas, en los accesos a la Catedral, el vaivén de vallas. El concejal de Deportes, José María Álvarez, aseguró ayer a IDEAL que el jueves «llegarán los últimos camiones», por lo que para entonces quedará concluido el desmontaje de la infraestructura.

Asimismo, el Ayuntamiento de Jaén hizo ayer balance de la semana deportiva, y José María Álvarez calificó de «gran éxito» la celebración del World Padel Tour en la ciudad de Jaén. «El mejor dato que podemos destacar es la imagen de todas las calles del entorno de la Catedral llenas de gente de Jaén y de fuera de Jaén. «Hemos vuelto a demostrar que Jaén está capacitada para organizar eventos de este tipo, y que la ciudad siempre responde. ¿Por qué Jaén no puede acoger eventos deportivos de primer nivel?», apostilló.

El concejal de Deportes destacó «la relevancia nacional e internacional del WPT, que ha sido un escaparate único para promocionar la ciudad». «Se estima, a la espera de los datos definitivos, que han pasado un total de 17.000 espectadores a lo largo de esta semana por las tres sedes en las que se ha disputado el campeonato, que a su vez han llenado hoteles y establecimientos», indicó, para añadir que «estas competiciones deportivas sirven para visibilizar Jaén como sede de grandes eventos nacionales e internacionales». Un alto porcentaje de los asistentes han sido de fuera de la provincia, recalcó.

José María Álvarez informó de que el Ayuntamiento hizo un vídeo previo, al margen de los también realizados por Indra y la empresa WPT, de la situación de la Plaza de Santa María, y una vez que se retire el montaje llevarán a cabo una revisión «para comprobar que no se ha causado ningún daño».

Asimismo, el concejal de Deportes señaló que al margen de la venta de entradas, repartieron para las jornadas de mañana cerca de tres mil entradas entre los colegios de la ciudad que nos las solicitaron.

Retorno económico

El Ayuntamiento de Jaén se ha apresurado a hacer sus cuentas sobre el gasto realizado por los visitantes en el marco de este torneo. Según su estimación, «el retorno económico para la ciudad ha sido de 1,2 millones de euros» y se ha producido «un movimiento económico de 2,6 millones de euros en la ciudad durante la celebración del WPT». «Otro dato muy importante es el hecho de que por parte de WPT se han contratado diversas empresas de la ciudad para el desarrollo de este evento deportivo», añadió.

Por su parte, la concejala de Turismo y Promoción Económica, Charo Morales de Coca, valoró «la promoción turística que ha tenido la ciudad con la celebración del WPT, que ha acogido a muchos visitantes, teniendo una repercusión social y mediática muy importante», y destacó «la ocupación hotelera del 93%, llegando incluso algún día a superar este dato». «Hemos recibido la felicitación de los hosteleros de la zona, que nos han trasladado que han tenido sus establecimientos con una ocupación importante», manifestó.

Por último, Charo Morales de Coca insistió en que el retorno económico para la ciudad es «innegable». «Si este evento deportivo no se realiza en Jaén es evidente que no hay beneficio alguno para Jaén, que no puede permitirse el dejar pasar oportunidades como esta», concluyó.

El programa de actividades organizado en torno al World Padel Tour pretendía que los visitantes pudieran conocer y disfrutar de la ciudad, con propuestas como visitas a monumentos, catas de productos jienenses o mercados al aire libre.

Visitas y gastronomía

Se han fortalecido las visitas a los monumentos más emblemáticos como el Castillo de Santa Catalina, con visitas guiadas a las 12:00 horas, y donde se ha colocado el photocall 'Jaén, capital del pádel', para que los turistas puedan enmarcar el momento. Asimismo, se pudo realizar un recorrido el Arco de San Lorenzo o el refugio antiaéreo de la plaza de Santiago y el Raudal de La Magdalena. Además, una especie de oficina turística móvil con un carrito para distribuyó toda la información entre los visitantes.

Por último, hubo también catas de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y aceitunas gourmet en la calle Campanas; y una parrillada en el parque de la Concordia, de 12:00 a 00:00 horas, que estará disponible hasta el 2 de junio.