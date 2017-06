El Ayuntamiento gana tiempo con un nuevo préstamo de 10,7 millones La cuantía anticipa la recaudación del IBI y el impuesto de vehículos y garantiza el pago de nóminas hasta septiembre así como la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2017 EUROPA PRESS Jaén Jueves, 22 junio 2017, 15:53

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén ha sacado adelante este jueves un nuevo préstamo de 10,7 millones de euros como anticipo de recaudación del IBI y el impuesto de vehículos para garantizar el pago de nóminas hasta septiembre así como la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2017. En ambos casos, ha sido posible gracias al apoyo de dos concejales no adscritos.

El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha defendido en el pleno extraordinario la nueva operación de crédito a corto plazo para garantizar esos pagos, ya que "no hay otra alternativa" teniendo en cuenta la situación financiera del Consistorio. Por ello, ha pedido a los grupos que "dejen la demagogia", puesto que "tendrían que hacer la misma" si gobernaran.

El edil ha valorado, no obstante, que la situación de la tesorería ha mejorado y, de hecho, este anticipo se va a solicitar a finales de junio, mientras que el año pasado se solicitó en el mes de marzo. Además, el último anticipo de 14,5 millones de euros solicitado en octubre quedará pagado a principios de julio, de modo que el cambio de calendario fiscal hecho en 2016 en cuanto al cobro del IBI "también tiene efectos beneficiosos en la cuentas de resultados del Ayuntamiento porque determina menor coste financiero para estas operaciones".

La nueva operación de 10,7 millones de euros aprobada este, quedará íntegramente amortizada el próximo diciembre, "por lo que solo se pagarán intereses durante cuatro meses". Llega, igualmente, con una mejora del tipo de interés, del 1,90 por ciento de tipo fijo y que supone "un menor coste" para el Consistorio.

Ha tenido el respaldo de los ediles no adscritos Salud Anguita e Iván Martínez, que han argumentado su postura "por responsabilidad", puesto que este tipo de créditos "son necesarios" para seguir prestando servicios esenciales y abonar las nóminas de la plantilla municipal.

El tercer concejal no adscrito, Víctor Santiago, ha rechazado el préstamos al no apreciar "posibilidad de cambio" con otras medidas que sirvan para solucionar el "déficit continuo" del Consistorio, al tiempo que ha dicho no ser "palmero de nadie" y expresar su malestar por no tener despacho en el Ayuntamiento y "no poder votar en comisión".

De su lado, el portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, ha considerado que esta operación supone ya "una enmienda" al presupuesto que se iba a aprobar definitivamente poco después y "habla a las claras de la utilidad" de unas cuentas "que no sirven" al Ayuntamiento ni a la ciudad.

Limbo

Ha incidido en que con este tipo de préstamos la situación financiera "se mantiene en una especie de limbo", mientras "no se tiene en consideración la deuda" fundamental con la ciudad, de la que Junta y Gobierno "se olvidan". "Por qué tiene que pagar sus deudas a toda costa a pesar de hipotecar a generaciones y otra entidad puede recibir 60.613 millones de euros y no devolver nada", se ha preguntado en alusión a los fondos destinados a la banca que el Banco de España estiman que no se van a recuperar.

Por su parte, la viceporatavoz del PSOE, Mercedes Gámez, ha considerado que la negativa del PP a incluir un mínimo de inversión en estos créditos que se solicitan con cargo a la recaudación demuestra que "no hay responsabilidad" con los vecinos de Jaén. "Entendemos que hay que pagar las nóminas, pero también hay otros servicios que prestar, que podrían salir de estos créditos que se pagan con los impuestos que se recaudan de los jiennenses", ha dicho.

La concejala ha lamentado la política de aprobar "únicamente medidas transitorias" de liquidez para que el Ayuntamiento siga abierto sin soluciones a los vecinos. "Mientras ustedes se dedican esto, la ciudad no solo no sale de su agujero sino que se hunde más", ha afirmado no sin defender que "tan importante es mantenerse a flote como llegar a la orilla".

En esta línea, ha considerado que los anticipos sin medidas reformadoras para la ciudad sólo sirven para acumular capital e intereses que devolver a los bancos sin nada a cambio para los jiennenses. "Han llenado la mochila de este Ayuntamiento de piedras y cada vez pesa más, llegará un momento en el que nos paremos y ya no haya solución", ha añadido.

Aprobación definitiva del presupuesto

En el pleno, además, se ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal de 2017, que salió adelante de forma inicial el pasado 5 de mayo y ello tras el periodo de exposición pública y alegaciones --doce que han sido desestimadas íntegramente-- a unas cuentas consolidadas que contemplan 184,3 millones de euros en ingresos y de 181,3 millones en los gastos.

En este punto, se ha repetido la votación del préstamo y ha obtenido el visto bueno gracias al sí del PP y los ediles no adscritos Salud Anguita e Iván Martínez, mientras que PSOE, JeC y Víctor Santiago han votado.

Sí ha habido unanimidad de los miembros de la Corporación para aprobar la propuesta de solicitud de adhesión al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, puesto en marcha desde la Diputación de Jaén y que va a permitir que el Ayuntamiento de Jaén destine 202.500 euros al inicio de las actuaciones para peatonalizar el centro histórico de la capital.