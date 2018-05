Una avería obliga a cortar el agua a parte de Jaén capital Se produjo hacia las 5 de la mañana en la Avenida de Madrid y se ha restablecido al 95% de los afectados JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 30 mayo 2018, 12:50

Una avería provocada por una rotura fortuita de la red de abastecimiento de la capital jienense ha dejado sin agua esta mañana a una parte importante de la capital jienense. Según ha informado Aqualia, la avería se ha producido en la avenida de Madrid, cerca de la esquina con Ruiz Jiménez (bajo el acerado de la parte lateral del colegio Maristas), entre las cinco y las seis de la mañana.

Para evitar la pérdida de agua, la empresa concesionaria ha cortado enseguida el suministro a la zona y a continuación ha ido aislando poco a poco la misma, dando suministro desde otro sector al 95% de los afectados, que tienen restablecido el abastecimiento desde las 9 horas, ha indicado Aqualia. Hacia las 12 horas, el tramo que se encontraba sin agua era el comprendido entre la calle Obispo Alonso Suárez y la avenida Ruiz Jiménez.

La empresa ha añadido que sus operarios están desde el primer momento trabajando en la reparación de la rotura y han descartado que sea de la arteria principal que pasa por esta zona. También señala que aún no se ha destapado la avería y que por eso no pueden precisar una hora de restablecimiento, pues no pueden valorar la dimensión y dificultad del trabajo que tienen que realizar.