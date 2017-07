Autoescuelas reclaman el fin de la huelga de examinadores Vehículo de una autoescuela en Linares, en una imagen de archivo. / ENRIQUE Hoy protestan ante la Jefatura Provincial de Tráfico para que la Administración solucione un problema que les está haciendo «mucho daño» LAURA VELASCO Martes, 11 julio 2017, 00:17

Están afectados directamente por una huelga que les está haciendo «mucho daño». Hablamos de las autoescuelas, que están pasando unas duras semanas debido a una huelga de examinadores convocada a nivel nacional. El colectivo examinador la inició el pasado 2 de junio para pedir la mejora de sus condiciones laborales y una subida de salario, pero los paros han continuado cada lunes, martes y miércoles desde el 19 de junio, y se prolongarán hasta el día 31 de este mes.

Con el fin de pedir a la Administración «una solución» que permita desconvocar la huelga, trabajadores de las autoescuelas de la provincia se concentrarán hoy, 11 de julio, a las 9:00 horas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén. «Las autoescuelas de Linares y Úbeda quedaremos en el Alcampo de Linares para después acudir a la Jefatura de Tráfico -situada en la calle Santa María del Valle-, donde nos reuniéramos con vehículos de autoescuelas de toda la provincia», informó ayer Manuel Blánquez, director de la Autoescuela Útica y afectado por la huelga.

La protesta tiene un fin claro: que la Administración «haga lo que tenga que hacer» para que se desconvoque la huelga y «vuelva la normalidad a los exámenes». «El problema no es de los examinadores, que están en todo su derecho de hacer huelga, sino de la Administración», indicó Manuel Blánquez.

«Estamos dejando de dar alrededor de 8 o 10 clases diarias, con pérdidas de 200 euros diarios por coche»

Además, se suma el problema de que la DGT está citando a alumnos para examen «en días en los que saben que hay huelga y no hay examinadores». «También nos perjudica, porque convocan a los aspirantes sabiendo que no van a hacer el examen, pero como es obligatorio que les acompañemos desde la autoescuela, perdemos toda la mañana para nada», apuntó. En este sentido, hoy presentarán un escrito en la Jefatura Provincial de Tráfico para pedir que no citen a alumnos los días de huelga.

Los aspirantes se acumulan

En el caso concreto de Manuel Blánquez, la semana pasada pudo por fin presentar al examen de conducir a los alumnos que tenía previsto que se examinasen la semana del 19 de junio, cuando empezaron los paros. Los de la segunda semana de huelga, que deberían haberse examinado en la del 26 de junio, aún esperan su turno. «No creo que hagan su examen esta semana», lamentó ayer el director de la Autoescuela Útica, añadiendo que tiene «unos 14 alumnos» esperando.

Además de estos retrasos, desde las autoescuelas se quejan de que los alumnos están dejando de dar clases, debido a la incertidumbre de la fecha de examen. «Esta es para nosotros la época de más trabajo y beneficio y estamos dejando de dar clases, alrededor de 8 o 10 diarias, lo que supone unas pérdidas de mínimo 200 euros diarios por coche de autoescuela», indicó Manuel Blánquez.

Las jornadas provocaron el pasado mes la suspensión de 50.000 pruebas en toda España, cifra que se doblará en julio, por lo que serán 100.000 los exámenes sin realizar este verano. En Jaén, son alrededor de 150 pruebas diarias las que se dejan de realizar los días de huelga, que en la provincia está siendo secundada al 100%. Hoy, 11ª jornada de huelga, serían ya unos 1.200 alumnos los que no han podido examinarse.