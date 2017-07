El apellido paterno sigue siendo el preferido pese a los cambios legales Una pareja en el Registro Civil de Linares en una imagen de archivo. / ENRIQUE El primer día en el que los progenitores debían especificar el orden de apellidos en el Registro todas las inscripciones fueron tradicionales JUAN ESTEBAN POVEDA Jaén Martes, 4 julio 2017, 00:23

Mañana tranquila la del viernes en el Registro Civil de Jaén. Era el primer día en el que se aplicaba el nuevo 'Cuestionario para la Declaración de Nacimiento en el Registro Civil', en el que ahora se debe especificar en el apartado de 'Observaciones' el orden que quieren en los apellidos los recién nacidos. Es decir, ya no se pone automáticamente el apellido del padre sino que los progenitores deben dejar constancia por escrito de si desean poner primero el primer apellido de un cónyuge o el del otro. Esto es a lo que obliga, en la práctica, la nueva normativa legal en materia de apellidos, que entró esa semana en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante la primera mañana de aplicación de esta medida se inscribieron en el registro media docena de nacimientos. La mitad 'presencialmente', en el mostrador de la oficina en el Palacio de Justicia de Jaén, y la otra mitad remitidos desde el hospital. En todos los casos se puso primero el apellido del padre.

Realmente hace ya tiempo que se podía elegir el orden de los apellidos. «La diferencia -aclaran fuentes judiciales- es que ahora lo tienen que decir expresamente para poder inscribir al niño. Hasta ahora podían no decirlo y, si no decían nada, por aplicación de la ley, poníamos primero el primero del padre y segundo el primero de la madre, y si no se ponían de acuerdo regía ese orden».

La previsión es que en Jaén se sigan poniendo los apellidos en el orden tradicional. Primero el del padre. Como se ha hecho toda la vida. Según datos del Registro, en 2016 las inscripciones superaron las 1.800. Sólo cinco familias optaron por dar preferencia al apellido de la madre y poner después el del padre.

Pedro y Cristina lo hicieron en 2005. «De los primeros, hasta en el Registro se sorprendieron». Fue cuando nació su primer hijo. Hoy tienen dos más. «En la familia de Cristina son siete hermanas, y el apellido se perdía. En la mía somos cuatro hermanos, y ya tengo varios sobrinos varones», revela Pedro sobre las razones que les llevaron a tomar esta decisión. «En la familia de ella lo celebraron mucho, en la mía lo aceptaron», apunta.

El orden de los apellidos de sus tres hijos no les ha generado problemas. Si acaso, anécdotas. En la partida de bautismo inscribieron al mayor con el apellido del padre primero. Anotaron antes el de la madre, pensaron que había un error, tacharon y lo 'corrigieron' según su criterio. En el colegio también se han equivocado en alguna ocasión. Pero para temas importantes y oficiales nunca han tenido complicaciones.

Por norma

La semana pasada se insistió a los hospitales para que informen bien a los interesados, a fin de que «los progenitores indiquen de manera expresa cuáles son los apellidos que de manera conjunta eligen para el nacido (reiteramos que únicamente se puede elegir el orden en que se imponen el primer apellido de cada progenitor) y firmen el documento».

Si no es primogénito no es necesaria esa especificación, ya que la primera inscripción de nacimiento de un hijo determina la de los siguientes. La explicación es lógica: todos los hermanos deben llevar el mismo orden en sus apellidos, por lo que sólo los padres primerizos pueden elegir (hay un trámite previsto si se los quieren cambiar 'a posteriori').

En el caso de padres casados seguirá siendo posible que acuda al Registro Civil para hacer la inscripción uno sólo de ellos u otra persona con el Libro de Familia. Eso sí, «ahora será necesario que en todo caso conste esa manifestación expresa sobre el orden de apellidos y la firma de ambos». De lo contrario «no se podrá practicar la inscripción».

¿Y qué ocurre si los padres no se ponen de acuerdo? Será el encargado del Registro Civil -el juez- quien elija el orden de los apellidos.

Los cambios están previstos desde la Ley de Registro Civil que se aprobó en 2011, que va entrando en vigor poco a poco. La última entrada en vigor iba a ser el viernes y lo que se publicó en el BOE fue una prórroga de un año más de esa ley. Pero algunas cosas sueltas sí han entrado en vigor. Una de ellas es la relativa a los apellidos.

Antes de ser el juez quien elija el orden si no hay acuerdo, requerirá a los papás para que en un plazo máximo de tres días comuniquen el orden de los apellidos. La ley dice expresamente que una vez transcurra ese plazo sin comunicación expresa, «el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor».