Andrés Bódalo se compromete en Jódar a "seguir luchando pacíficamente" cuando deje la cárcel EFE El que fuera concejal de Jaén en Común en la capital dice estar "sufriendo muchísimo" en prisión EUROPA PRESS Jódar (jaén) Sábado, 8 julio 2017, 23:31

El que fuera responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de la capital jiennense, Andrés Bódalo, que salió este pasado viernes de prisión con un nuevo permiso de tres días, se ha comprometido este sábado en Jódar, su pueblo natal, a "seguir luchando pacíficamente" cuando pueda abandonar definitivamente la cárcel, donde dice estar "sufriendo muchísimo".

Así lo ha lamentado al intervenir en un acto de bienvenida que le han organizado en Jódar, que ha incluido una manifestación bajo el lema 'Libertad plena ya', y al que han asistido, entre otros, el diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, y el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Bódalo, en prisión desde el 30 de marzo de 2016 para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel por agredir al entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar, el socialista Juan Ibarra, durante una protesta de jornaleros en 2012, se ha reivindicado este sábado como un hombre pacífico que "no he tirado una piedra en mi vida" y "no le he pegado ni a un mosquito".

Ha afirmado que está "sufriendo muchísimo" en "una celda de cinco metros cuadrados, 17 horas a 45 grados de calor", y ha resaltado que "nadie se merece eso, ningún ciudadano de Jódar". En ese sentido, ha dicho que espera que "pronto recupere" su libertad, tras lo que "no tengo ningún tipo de duda de que me pondré al frente de la lucha en esta provincia para que tengamos los derechos que nos corresponden", según ha agregado, puntualizando que seguirá "luchando pacíficamente siempre".

Bódalo ha expresado su "deseo de que pronto esté fuera" de la cárcel, si bien ha reconocido que le queda "hasta septiembre de 2019" para que finalice su condena "si no me dan el tercer grado" antes.

Muestras de "solidaridad"

El sindicalista se ha confesado "orgulloso" de su pueblo, de su familia y "de cada uno de los que han puesto un granito de arena para que salga en libertad", y ha manifestado además que no guarda "ningún rencor". Además, ha valorado las muestras de "solidaridad" que le están llegando "de todos los rincones de Europa". "3.000 cartas tengo en mi casa, de todos los sectores, hasta de la Guardia Civil", ha apuntado.

Por su parte, Diego Cañamero ha recordado que Andrés Bódalo encabezó la lista de Podemos por Jaén al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de diciembre de 2015, si bien no logró escaño por "escasos votos", y al respecto ha apuntado la existencia de "un interés claro de apagar Jódar", y ha defendido a Bódalo como "un referente jornalero que tenía una proyección importante" en el momento de concurrir a la cita electoral. De igual modo, ha proclamado que quiere que "Andrés sea en las próximas elecciones el diputado de la provincia" jiennense.

También Juan Manuel Sánchez Gordillo ha reivindicado la figura de Bódalo, insistiendo en que "no ha sido violento". "Ha sido valiente desde la no violencia", ha puntualizado, para sentenciar que "la no violencia es revolucionaria", cuando "somos capaces de morir antes de matar". "Cuando un hombre, un pueblo, llega a ese convencimiento, es imparable, es profundamente revolucionario", ha resumido el alcalde de Marinaleda.

En enero de este año, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén denegó la concesión del tercer grado, una opción que cada vez se ve más cerca cuando Bódalo lleva ya un año y tres meses en prisión. Sobre lo que todavía no ha habido pronunciamiento es acerca de la solicitud de indulto, ya que hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte del Ministerio de Justicia.