Andaluces de Jaén y del mundo Una noche llena de emoción y curiosidades enmarca la entrega de los Premios IDEALES de Jaén a la excelencia social MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Sábado, 24 junio 2017, 07:02

Al final, visto ahora no podía acabar de otra manera, la enorme Carmen Linares levantó la voz (y a los presentes), cantando a capela versos de Miguel Hernández, el himno de Jaén, sentimiento puro (pueden ver el vídeo en ideal.es). El broche perfecto a una noche ideal. La grande del flamenco esperó al tiempo de descuento como para darle aún más emoción si cabe, porque las cosas así se disfrutan más, como saben los que dejan el bocado más rico para el final. Para mayor mérito lo hizo con la voz tocada, pero está tan tocada por la varita que poco importó: llegó incluso más. Se llevó una merecida ovación y hasta algún sentido beso. Poco después, en uno de los corrillos que se formaron al bajarse el telón de la entrega de galardones, reconocía en 'petit comité' que al recoger el suyo y acabar el discurso hizo un amago de arrancarse, «pero noté un picor en la garganta y me paré». Sin embargo, todo el acto le resultó tan entrañable y hermoso que «al terminar, con la emoción, dije, mira, me lanzó a la piscina». Y había agua. Refrescó a todos los presentes. Así acabó la entrega de los premios IDEALES de Jaén en el teatro Infanta Leonor de la capital, que un año más rindió homenaje a la excelencia social de nuestra tierra. Los más destacados en sus respectivos campos. Ejemplos para Jaén.

El Jaén Paraíso Interior FS, Carmen Linares, Zahara, ALES, Francisco Herrera y Mariscos Castellar. Espejos en los que mirarnos y quitarnos complejos.

Un día para sentirse orgulloso de ser jienense, sin dejar atrás la crítica y las ganas de seguir trabajando para mejorar lo mucho que hay que mejorar, y una fiesta de Periodismo en un momento en el que, gracias a las nuevas tecnologías y las herramientas y a la coyuntura que atraviesa, es más fácil y más difícil de hacer que nunca.

El escenario lleno de niños y el himno a capela de Carmen Linares pusieron vellos de punta

Entre los momentos cumbre estuvo la recogida del premio por parte de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer ALES, con un grupo de chavales subiendo junto a la jefa de sección de IDEAL Remedios Morente y los miembros de ALES Yolanda Martínez, Vicente Prieto y Juan Galera. El aplauso para los pequeños fue grande. Y largo. Sus mayores dieron las gracias a las administraciones por su apoyo, pero dejando claro que «no es suficiente, seguimos necesitando más».

¿Cómo estará Jaén?

La naturalidad y frescura de la futura mamá Zahara, muy demandada para las fotografías antes y después, destacó desde su largo saludo protocolario y enrevesado para iniciar su agradecimiento: «¡Hola!». La ubetense recalcó la importancia de los medios para hacer visible la labor de todos ellos y que llegue a la sociedad. «Es fundamental que nos den cancha, ya que somos Cultura. Aún con 33 años me preguntan '¿A qué te dedicas?' y yo, 'A la música', y ellos, 'No, en serio, de verdad'», subrayó entre las risas de los presentes.

Recordó desde sus primeras actuaciones como el verse en el periódico, «en informaciones de Alberto Román, era como saber que estaba haciendo bien las cosas».

Quienes llevan ya muchos años haciéndolas bien son los integrantes del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y ellos lo están consiguiendo. Este año han vuelto a jugar el play off por el título en la considerada mejor liga del mundo y las semifinales de la Copa de España, dos años después de ganársela al FC Barcelona. «Estando en Ciudad Real lo único que nos preguntábamos entonces era ¿cómo estará Jaén? Este es un equipo de Jaén para y por Jaén», subrayó casi con las lágrimas saltadas Fernando Morales, vicepresidente del club amarillo, quien destacó la cantera, con 200 niños, un equipo de personas con discapacidad auditiva y uno femenino.

En las mejores ligas del mundo, entre las mentes que crean el mañana, está Francisco Herrera. Su voz se le quebró cuando el hogaño catedrático de programación en la Universidad de Granada, una eminencia mundial en Inteligencia Artificial, habló de su madre, viuda, que quería que estudiara en Úbeda magisterio, cerca de Jódar, y él optó por irse a la ciudad nazarí a hacer Matemáticas. Estando en lo más alto se acordó en sus palabras «del sistema público de becas que tenemos aquí. Yo soy producto de él. Pude estudiar gracias a él».

Y pidió a los políticos que ahora que parece que hay brotes verdes se acuerden de la ciencia. «No se puede sacrificar. Hay que investigar. Las empresas más fuertes hoy del mundo no existían hace quince años». Tuvo también palabras cariñosas para su familia, su mujer y sus hijos, y para los grupos de investigación y doctorandos tanto de Granada como de la UJA.

Francisco José García recordó a su padre José García Muñoz y a su madre Elisa al recibir el premio en el apartado de Economía por Mariscos Castellar. «Llevamos 50 años y vamos a seguir unos cuantos más. La principal diferencia que tenemos con el resto es nuestro capital humano, hoy están aquí y les doy las gracias. Hay dos caminos para ser competitivos, ser baratos o ser diferentes. Ser baratos implica salarios bajos y menos calidad. Siempre hemos cogido el otro camino», explicó Francisco José García Calero, hijo del fundador José García Muñoz.

Carmen Linares, premio especial, ensalzó la poesía de Miguel Hernández, «esa poesía de verdad que me ha inspirado a uno de mis mejores trabajos». Emblema de Jaén, subrayó que «siempre me he sentido muy orgullosa de llevar el nombre de mi tierra, de Linares y de Jaén, allá por donde he ido». Acabado el acto se fue al calor de los flamencos jienenses Rafael Valera y su mujer Inés Ávila y José Pamos y Sara Galeas.

Cerró la entrega con sus palabras el director general de IDEAL, Diego Vargas, elogiando a todos los premiados y su labor, subrayando «su coherencia y ejemplo».

Corrillos curiosos y anécdotas

Muchas de las grandes decisiones y acuerdos a los que se llegan cada día en el mundo no se producen en despachos o salas de reuniones, ni siquiera por videoconferencia: se toman, o tienen su germen al menos, en comidas, cafés o eventos. Por ello también resultaba fructífero observar los encuentros, los corrillos que se produjeron tras el acto, e incluso el lenguaje no verbal, relevante aunque sin llegar al extremo del análisis tan en boga de programas de televisión capaces de rellenar horas con segundos de imágenes. Verbigracia, el largo y sentido abrazo entre los alcaldes de Jaén y de Linares, Javier Márquez y Juan Fernández, primeros ediles de distinto signo y ciudades con rivalidad deportiva pero con muchísimo más en común. Ejemplo también para todos.

Mantuvieron una larga conversación, vista al menos desde fuera, muy 'guerrillera'. También muy activos estuvieron otras autoridades o los miembros de la Asociación de la Prensa de Jaén, con Rafa Olmo, Concha Araujo o Fátima Jerez a la cabeza.

De este modo acabó el día, con más de uno yéndose a la cama con los versos del poeta Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte, resonando en la cabeza el chorro de voz de Carmen Linares y la emoción de todos los reconocidos. Andaluces de Jaén y del mundo.