Amigos de los Íberos: «Que las administraciones demuestren que quieren a Jaén y se entiendan» En 2001 firmaron el acuerdo Sánchez de Alcázar (alcalde), Rafael Catalá (Ministerio), Carmen Calvo (Junta) y Felipe López (Diputación). / L. C. Las cuatro instituciones se reúnen en la comisión de seguimiento para desbloquear el enésimo escollo y que el Museo Íbero abra en este año JOSÉ M. LIÉBANA Martes, 11 julio 2017, 00:15

Llegó el día y a la hora del ángelus se consumará el pequeño 'milagro' de reunir a las cuatro administraciones públicas en torno a una mesa de Palacio Municipal para intentar un acuerdo que permita no dilatar más la apertura del Museo Íbero, único de su género en el mundo y que en breve cumplirá veinte años de gestación. Así lo esperan, entre otros muchos, la Asociación Amigos de los Íberos, creada por entonces para precisamente promover un museo monográfico que reuniese, pusiera en valor y proyectara el importante legado que de esta cultura atesora la provincia. «Es como si no terminasen de creerse la riqueza en arqueología íbera que tiene Jaén, a nivel nacional e internacional», afirma su presidenta, Pilar Palazón.

La Asociación de Amigos de los Íberos confía en la reunión de hoy y que, si no se alcanza un acuerdo total, al menos se conceda licencia para la apertura del museo, prevista para el último trimestre del año con la exposición temporal 'La dama, el príncipe, la diosa y el héroe', cuyos preparativos y contratación ya están en marcha. Aunque será una apertura parcial, mientras la Junta termina el proyecto museográfico (la exposición de las piezas y el relato que se hará de las mismas).

«Muy embrollado»

No obstante, la presidenta de la asociación no las tiene todas consigo. «El asunto está muy embrollado y las posiciones andan muy enconadas. Y viendo la trayectoria de lo ocurrido en estos veinte años, veo difícil la solución, porque es el mismo tema que había en origen», explica Palazón en referencia al litigio por los terrenos de la antigua cárcel, sobre los que se ha levantado el Museo Íbero. La Diputación, que se los compró en 1926 al Ayuntamiento, los cedió al Estado para prisión. Cuando esta cerró, ambas administraciones litigaron en los tribunales, hasta que en 2001 se llegó al acuerdo de que la Diputación retiraba el recurso judicial, el Estado se quedaba con la propiedad pero cedía el uso al Ayuntamiento y este ponía el solar a disposición de la Junta para que hiciera el museo.

Tras innumerables tiras y aflojas, retrasos y cambios de proyecto, las obras comenzaron en 2009 y finalizaron hace un semestre. Y ahí resurgió el problema administrativo. La Junta pidió la cesión del terreno para poder aprobar la creación del museo que ha financiado y crear los puestos de trabajo necesarios, el Ayuntamiento dijo en principio que no había problema pero que tenía que consultarlo al propietario, a Patrimonio del Estado, que en un informe reciente dijo que la cesión a la Junta pasaba por la renuncia previa del Ayuntamiento a la misma, algo a lo que el Consistorio se opone, aunque dice acudir «abierto» a la comisión de seguimiento que él mismo ha convocado para buscar alternativas. Como la «fórmula intermedia» del derecho de superficie que la Diputación propuso que se explorara hace unos días y que permitirá tener en cuenta la inversión hecha por la Junta de Andalucía.

Proyecto trascendental

«Que las administraciones demuestren que quieren a los jienenses de Jaén y provincia y que se entiendan. Es la hora de demostrar generosidad y de demostrar que en el interés general está por encima del interés de sus respectivos partidos y de sus intereses particulares», señaló la presidenta de Amigos de los Íberos, convencida de la trascedencia del proyecto, no sólo desde el punto de vista cultural sino también económico y social.

A la esperada reunión acudirán finalmente el alcalde, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, el presidente de la Diputación y la subdelegada del Gobierno en la provincia, con el delegado del Ministerio de Economía y Hacienda en Jaén, José Luis Arquillos.

Lo primero será comprobar si el Ayuntamiento y la Junta mantienen su postura de reclamar lo mismo: la cesión de los terrenos (la Junta no pide la titularidad sino la cesión de uso por entre 50 y 75 años). Los representantes estatales se alinearán con el Ayuntamiento («desde el Gobierno de España siempre vamos a estar a favor de lo que más le convenga a la ciudad de Jaén y no vamos a entrar en otro tipo de temas», advirtió ayer la subdelegada, quien no obstante abogó por «oír a todas las partes y aunar las posturas» para «buscarle una salida» y que «Jaén pueda disfrutar de ese Museo lo antes posible». Y la Diputación ya dijo que cumplió su parte y que corresponde el Estado acabar la suya y buscar la fórmula jurídica que reconozca la inversión realizada por la Junta de Andalucía.