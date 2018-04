Alumnos del Conservatorio de Música podrían quedarse sin plaza aún habiendo aprobado En pleno plazo de presentación de solicitudes, lamentan que tras el cambio de criterio de 2013 la oferta no se ajusta a la demanda LAURA VELASCO JAÉN. Miércoles, 25 abril 2018, 02:02

El próximo 30 de abril finaliza el plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en los conservatorios elementales y profesionales de música y danza de Andalucía. Como cada año, decenas de alumnos jienenses echan a temblar ante el comienzo de un nuevo año escolar. El motivo: no tienen asegurada la plaza.

Es la situación a la que se enfrentan desde 2013 los niños que cursan enseñanzas en los conservatorios andaluces. Más de 300 en la comunidad autónoma, 25 en Jaén y 10 en Linares, según los últimos datos ofrecidos por el AMPA del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén. El problema empezó con el cambio de criterio que se produjo aquel año. Antes, la oferta se ajustaba a la demanda, es decir, había una serie de plazas pero podían aumentarse si el número de aprobados era superior. Tras la modificación, se impone «un criterio rígido» que deja a alumnos sin vacante aún habiendo aprobado.

«Hay niños de 8 años a los que no se les da la oportunidad de entrar por no haber plaza. Lo mismo ocurre con los niños que ya han cursado cuatro años de Grado Elemental, tienen ya sus instrumentos comprados y se quedan fuera de Grado Medio aunque hayan aprobado. Pedimos que la oferta se ajuste a la demanda», señaló ayer Mónica Alcázar, presidenta del AMPA Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén.

Además, este problema no afecta solo a alumnos de la capital. Decenas de estudiantes cursan sus estudios de Grado Elemental en los conservatorios de sus municipios, en los que no hay Grado Medio. Cuando intentan entrar en Jaén, se quedan fuera.

Según Mónica Alcázar, aumentar las plazas para que ningún aprobado se quede fuera «no implicaría más gastos, ya que con el personal actual podrían cubrirse todas las horas». «En alguna especialidad puntual puede necesitarse algún refuerzo, pero por lo general no implica más gastos», indicó.

Cubrir plazas en horizontal

La Junta de Andalucía ha introducido una medida que puede suavizar la situación: cubrir las plazas en horizontal. Tal y como detalló Mónica Alcázar hace unos meses, a partir de ahora si sobran plazas en alguna especialidad estas pueden ser adjudicadas a alumnos que se habían quedado fuera. Pero esta novedad no soluciona el problema, que pasaría por volver al criterio anterior e incrementar el profesorado, argumento que dan desde la Junta para justificar que no puedan acceder todos los alumnos aprobados, ya que no habría docentes suficientes para atenderlos.

«Es muy difícil de cuadrar porque si se queda una plaza vacante no puede cubrirse con un alumno de cualquier especialidad, ya que los profesores están divididos por instrumentos. Una plaza de piano no podría otorgarse a alguien de fagot, por ejemplo», destacó Mónica Alcázar. Así, en la mayoría de los casos se cubre con gente de la misma especialidad. «Por ejemplo, si alguien tiene plaza en la especialidad de fagot pero por cualquier razón no se matricula, otro alumno que estudie ese instrumento puede entrar en su lugar», apostilló.