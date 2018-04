Almas digitales No somos o de letras o de múmeros. Estamos hechos de ambos. Es un hecho. Es innegable. Lo estamos olvidando y lo terminaremos pagando. ANTONIO AGUDO MARTIN Domingo, 22 abril 2018, 02:41

Sucede a veces que en las sesiones de evaluación un profesor de matemáticas proclama engolado, «este alumno va muy justo. Desde luego que no puede hacer Ciencias. Tendrá que conformarse con Letras». Los de historia y los de lengua se molestan, pero entran a la muleta a topetazos. Si me pilla que el cuerpo tiene ganas de jarana, tercio, «a mí esta discusión me da igual. Tened en cuenta que soy de latín y que los de Clásicas estamos varios escalones por encima de tirios y troyanos».

Los mismos que defendían su prevalencia por alumno interpuesto se ofenden, «¡qué chulo! ¡Cuánta soberbia!», antes de pretender terminar la discusión con un argumento que entienden irrebatible, «pues los mejores alumnos siempre acaban en Ciencias». Lo cual, aunque no siempre se cumple, es una evidencia, por más que quien lanzó la pulla no tenga interés en entrar en el trasfondo del asunto, que no es otro que constatar que la elección no suele efectuarse ni por capacidad ni por vocación.

La decisión de un estudiante de Bachillerato de cursar letras o ciencias viene determinada por el prestigio social de las carreras universitarias o el poder adquisitivo que dichos estudios conlleven. Olvidamos que una sociedad debe funcionar armónicamente en la que todos sus engranajes tengan el reconocimiento que les corresponde, pero, y me permito simplificar, un médico siempre será Don y ganará mucho más que un maestro de escuela. En los tiempos modernos que vivimos importa la tecnología, la computación, la salud y producir automóviles cada vez más sofisticados y caros. El cultivo de las disciplinas humanísticas queda relegado en el trastero de los conocimientos inservibles porque no tienen una aplicación inmediata y práctica. Tantas veces me han requerido, «oye, ¿el latín para qué sirve?», que me he cansado de intentar explicarles sus excelencias. Al final zanjo la cuestión con un rotundo «para nada», que deja al necio en su ignorancia.

Ciencias o letras, derechas o izquierdas, norte o sur, Joselito o Belmonte, ¿quieres más a papá o a mamá?,... las dualidades excluyentes impiden que el ser humano florezca universo. 'Homo sum et humani nihil a me alienum puto' - soy un hombre y nada de lo humano considero ajeno a mí - escribió Terencio, frase que en la tradición humanística que me proporcionaron las Clásicas siempre he aplicado a que no hay parte del conocimiento que no me incumba. ¡Estúpidos, se trata del Humanismo!