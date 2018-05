Alertan de que la mitad de los médicos de familia se jubilarán en un máximo de 5 años Un médico sale de la consulta. / RAMÓN L. PÉREZ Un estudio elaborado por el Sindicato Médico pone el foco en la medida de edad de este colectivo en la provincia, y denuncia la falta de previsión de la Administración LORENA CÁDIZ JAÉN Lunes, 21 mayo 2018, 02:44

El 45,2 por ciento de los médicos de Atención Primaria de la provincia tiene más de 60 años. Eso quiere decir que, en un máximo de 5 años (algunos optan por jubilarse a los 63), casi la mitad de la plantilla médica de los centros de salud se retirará. Un cifra muy alta de la que alerta el Sindicato Médico de Jaén, que ha elaborado este estudio indagando en los datos del censo y que refleja la elevada media de edad de este colectivo. «Es una realidad que notas en el día a día, trabajando, pero no imaginábamos una cifra tan elevada hasta que hemos hecho el estudio», aseguran desde la junta directiva del sindicato.

Ese estudio muestra que apenas hay médicos en Atención primaria que tengan menos de 40 años. Solo un 7,5 por ciento de los 559 facultativos que trabajan en los centros de salud de la provincia. En cambio, el 75, 6 por ciento tiene más de 50 años.

El estudio está hecho también por distritos, lo que muestra que la situación es más grave en algunos puntos concretos de la provincia, como los distritos Jaén y Jaén Sur.

«¿Dónde están los médicos que tienen menos de 40 años?», se preguntan en la junta directiva del sindicato, y se muestran críticos con la falta de previsión por parte de la Administración en este sentido, conocedora de que ya, a día de hoy, es difícil encontrar médicos para ciertas zonas de la provincia, una situación que se agravará cuando aumenten las bajas por jubilaciones.

«Los médicos de familia formados en España tienen fama en el extranjero y allí es donde se han ido muchos, o a otras comunidades autónomas, donde están mejor remunerados que aquí», defienden. El sindicato asegura que para marcharse al extranjero a trabajar tienen que solicitar una certificación previa en el Colegio de Médicos y «la inmensa mayoría de los que la han solicitado son médicos de familia».

«A corto plazo, podríamos recuperar los médicos que se han ido, convocando oposiciones y cubriendo plazas», reclaman los facultativos, que denuncian lo que mismo que otros sindicatos sanitarios, que aquellos que se presentaron a las oposiciones de 2013 y 2015 no saben aún si han obtenido plaza o no, de forma que hay muchos que se están volviendo a preparar las oposiciones previstas para el próximo mes de junio, sin saber si es necesario o no. La Consejería de Salud ya ha dicho que se conocerán los resultados de aquellas oposiciones antes del verano, es decir, cinco años después.

En algunos puntos de la provincia, como la Sierra de Segura, que por su distancia geográfica de las grandes ciudades, es un destino para el que cuesta mucho trabajo encontrar médicos dispuestos a trasladarse, el problema se está tratando se solventar con médicos extranjeros. Desde el Sindicato Médico denuncian que han reclamado al SAS la documentación sobre la convalidación de los estudios de todos ellos, sin que de momento hayan obtenido respuesta.

«Para atraer a médicos jóvenes a esa zona se ha presentado un plan de incentivos, que es claramente insuficiente», aseguran y por tanto creen que «pronto nos dirán que los enfermeros están perfectamente cualificados para atender las primeras demandas, algo que ya se ha planteado en la renovación de la Atención Primaria anunciada por el SAS, en la que se habla del protocolo de atención compartida por enfermeros. Algo así como el triaje del hospital, pero aquí el el enfermero va a tener que diagnosticar».

Y a esto se suma, según denuncia el Sindicato Médico, una «competencia desleal entre gerentes y distritos» por la que algunos gerentes llaman a los médicos de otros distritos para llevárselos a su zona. «Hay varios médicos de la provincia a los que ha llamado el gerente del PTS de Granada y se han ido, sin cumplir los requisitos y sin sanciones», aseguran.

Y eso que un gerente, en teoría, no tiene libertad para contratar. «Estamos intervenidos por Sevilla y hay que tramitarlo todo a través de ellos, lo que supone que si alguien se da de baja, mientras se hacen todos esos trámites, tardan una semana o más en mandar a un sustituto y durante ese tiempo, el resto de los médicos cubren el cupo del que falta».

«Se supone que el Plan de Renovación de la Atención primaria contemplaba que para descargar las consultas, se ofreciera a los médicos la posibilidad de pasar consulta también por la tarde, por lo que se le pagarían 140 euros. A esa medida se apuntaron muchos médicos, que por las mañanas asumirían su cupo y por las tardes el cupo del compañero ausente. Hasta el momento no se ha hecho por falta de presupuesto».

Años de planificación

Frente a esto, desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía aseguran que llevan «muchos años trabajando en paliar las necesidades de profesionales sanitarios, sobre todo en determinadas categorías, y que hay que buscar soluciones no solo de incremento, sino también de redistribución».

«En Andalucía contamos con una planificación de Recursos Humanos que en los últimos años ha incluido medidas como la jubilación de los médicos a los 67 años, subiendo hasta los 70 en las zonas de difícil cobertura», aseguran.

En cuanto a plazas de formación, defienden que en los últimos años se ha incrementado las plazas de formación, de manera que el compromiso es que antes de que finalice la legislatura, se alcancen las cifras de residentes que tenía la comunidad autónoma en 2013.

De esta forma, según Salud, por segundo año, Andalucía es la comunidad que más ofertas hace de residentes especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Obstétrico Ginecológica, ya que el principal ámbito de déficit de profesionales es Atención Primaria por las jubilaciones. De esto no se aportan datos provincializados, sino a nivel general de la comunidad. Salud también habla de la Estrategia de Renovación de Atención Primaria, con 1.500 profesionales más para los próximos tres años. Concretamente, las plazas ofertadas en la especialidad de medicina familiar y comunitaria suponen un total de 307. De ellos, en teoría 105 son para Jaén, pero de momento solo se ha contratado a tres, según el Sindicato Médico.

«Estamos negociando en Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales en un conjunto de medidas que permitan garantizar la presencia y la estabilización de profesionales en puestos de difícil cobertura. Es evidente que muchos de los profesionales quieren trabajar en la ciudad y no en las zonas comarcales y hay que hacer las plazas más atractivas, tanto a nivel económico como de desarrollo profesional», continúan desde Salud.

«Sin embargo, este es un problema de ámbito nacional, y es necesario que así se trate. En el último Consejo Interterritorial, la mayoría de comunidades han vuelto a expresar su preocupación por la falta de determinados especialistas en España y ha pedido medidas urgentes para paliar este problema».