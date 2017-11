El alcalde solicita una reunión a la Consejería de Hacienda para abordar la deuda del sistema tranviario Vista de la última parada del tranvía, entre el Paseo de la Estación y Roldán y Marín de Jaén donde comenzaría la peatonalización. / LORENA CÁDIZ A falta de concretar cantidades podría ascender a entre cuatro y seis millones de euros EUROPA PRESS JAÉN Lunes, 27 noviembre 2017, 19:47

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha solicitado una reunión a la Consejería de Hacienda para abordar cómo saldar la deuda que mantiene el Gobierno andaluz con el Ayuntamiento de la capital jiennense por cobros "indebidos" vinculados al sistema tranviario y que, a falta de concretar cantidades, podría ascender a entre cuatro y seis millones de euros.

Márquez ha instado a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus "obligaciones" y ha señalado que está abierto a cualquier fórmula para saldar la deuda, incluida la firma de "una serie de convenios de necesidades que tiene la ciudad y compensarla de esta forma". Dichos convenios serían para ejecutar proyectos como la construcción de estación intermodal de autobuses, la pista de atletismo reglamentaria o la recuperación del patrimonio jiennense de Marroquíes Bajos y Plaza de Armas.

En esta línea se ha mostrado "convencidísimo de que ese acuerdo se va a hacer", entre otras cuestiones porque se está tratando "a más nivel" que el que representa el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. Sobre López ha criticado que en su última comparecencia sobre el tranvía de Jaén hablara de hasta el precio del billete porque "se está entrometiendo en cuestiones que no son de su competencia" porque el tranvía es "un sistema urbano, que no han querido hacerse cargo de él porque según ellos no es metropolitano".

Ha indicado que hay que ser "más prudentes" con los estudios de "corta y pega" y no hablar de cuestiones que pueden llevar a la confusión de la ciudadanía porque "lo hay que hacer son los números bien hechos y hacer el reparto".

A pesar de su respuesta, el alcalde ha dicho ser "positivo" sobre la puesta en marcha del sistema tranviario en la capital. "Estoy seguro de que eso va a funcionar y va a andar", ha apuntado Márquez.