"El alcalde quiere el tranvía, la duda es que le dejen" El PSOE defenderá un proyecto para la capital "que ilusione a la gente" y acabe con la "depresión de la ciudad" J. M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 23 noviembre 2017, 18:05

Los socialistas lamentan que el anterior alcalde paralizara el tranvía y piden al actual "hechos". Con la vista puesta ya en las elecciones municipales de 2019, el PSOE ha hecho balance de la situación de la capital y del proyecto alternativo que quiere impulsar. En él figura una apuesta decidida por el tranvía. "Fernández de Moya (anterior regidor y ahora secretario de Estado de Hacienda) dijo que nunca se montaría en el tranvía y desgraciadamente lo demostró con hechos. Si el señor Márquez quiere montarse, no vale solo decirlo de boquilla. Ha llegado la hora de demostrarlo también con hechos", señaló el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, quien teme que "quien mueve los hilos de Jaén desde Madrid se va a encargar de que el tranvía siga parado". "No tengo duda de que el alcalde quiere que el tranvía funcione; la duda que tengo es que le dejen”, sospechó.

Fue en el encuentro mantenido con el nuevo secretario general del PSOE en la capital, Julio Millán, y la vicesecretaria, Mercedes Gámez. Reyes garantizó el “respaldo total y absoluto” de la dirección provincial a la nueva ejecutiva socialista en la ciudad, que tienen el reto de poner en pie, dijo, “un proyecto político, económico y social que ilusione a la ciudadanía”, que aporte las soluciones a los problemas endémicos que arrastra Jaén y que “acabe de una vez por todas con el estado de depresión en que se encuentra". Dos años después del relevo de Fernández de Moya, Reyes considera que el nuevo alcalde ha sido “un bluf, una decepción mayúscula y una enorme desilusión para quienes pensaban que las cosas iban a ser distintas, incluidos los propios votantes del PP”.

Reyes añadió que el actual alcalde “se ha instalado en la zona de confort del lamento” y que confía en que su gestión sea salvada por la iniciativa privada y por la implicación y compromiso de otras administraciones públicas. “Recuerda al cuento de la hormiga y la cigarra. Aquí hay administraciones que trabajan con rigor, gestionan con sentido común y se esfuerzan por tener las cuentas saneadas. Y luego está el Ayuntamiento de Jaén, que, como la cigarra, se pasa el tiempo tumbado al sol y tocando la guitarra”, ejemplificó.

El dirigente socialista mencionó en este sentido proyectos o actuaciones que han impulsado o colaborado la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial como el Palacio de los Deportes, el uso del vertedero provincial, el Festival de Otoño, las intervenciones en Calle Cataluña, Paseo de las Bicicletas o Fuente de la Mimbre o el tranvía.

Reyes aludió también a un Ayuntamiento de Jaén “en bancarrota”, con 700 millones de deuda, con la vitola de ser la capital con más deuda por habitante y con el dudoso honor de ser el ayuntamiento más moroso de España. “Son unos datos tan demoledores que no me cabe la menor duda de que hoy este ayuntamiento estaría intervenido por el Ministerio de Hacienda si no estuviera gobernado por el PP”, aseveró.

De Moya, "inquisidor"

En este contexto, consideró “una broma de mal gusto” que Fernández de Moya, como "artífice de la quiebra técnica" de este ayuntamiento, sea hoy “inquisidor mayor del reino” y se permita “entrar como elefante en cacharrería” en ayuntamientos que no están peor que el suyo. “Desde luego, si Fernández de Moya es el vigilante, habrá que preguntarse ‘quién vigila al vigilante’”, añadió.

Reyes añadió que con Javier Márquez el Ayuntamiento “sigue la misma estela”, creciendo la deuda, y aún no ha presentado los presupuestos para 2018. Y habló de parálisis desde que gobierna el PP, "que es sinónimo de mala gestión”. Y quiso poner como ejemplo lo ocurrido con el parque acuático proyectado por el gobierno de PSOE e IU (2007-2011) en La Imora, "una inversión de 10 millones de euros que el PP se encontró con 8 millones ya ejecutados y que desmanteló dentro de su estrategia de tapar todo lo que hizo el PSOE”. Y recordó que Fernández de Moya anunció un Parque Multiaventura en su lugar, para el año 2013, promesa incumplida por el PP, o cómo acabó con la peatonalización de La Carrera en 2011.

Julio Millán

Por su parte, el nuevo dirigente socialista en la capital indicó que su ejecutiva trabaja ya en propuestas y medidas de calado para Jaén, analizando ámbitos como la Universidad, las políticas sociales, la vivienda, el empleo y el desarrollo económico y la atención a tres grandes áreas de la ciudad como son la zona norte o de expansión, el Polígono del Valle y el centro histórico, "que merece un plan de reactivación desde el punto de vista social, económico y de vivienda".

Millán añadió que, como expresó la plataforma ciudadana Jaén Merece Más en la reunión con los portavoces parlamentarios andaluces, “la ciudad necesita un cambio”. “También desde el Ayuntamiento, porque Jaén debe ser la locomotora de la provincia, como corresponde a una capital, y no un lastre”, dijo. Por lo que el gobierno local “no puede caer en el desánimo y la apatía, en la desidia”, porque al final “se convierte en un gobierno incapaz, que actúa mal y con improvisación”.

En este sentido, se refirió al "mal dimensionamiento" de la plantilla municipal, cuya fuerza de trabajo "no está optimizada", o a la necesidad de control de las empresas concesionarias que han convertido servicios públicos como la limpieza de las calles y los autobuses urbanos en los peores valorados por la ciudadanía. “Y no lo dice el PSOE, sino el documento que el propio PP ha elaborado para concurrir a los fondos europeos DUSI”, apuntó.

Millán recordó que la ciudad ha perdido mucho tiempo y progreso con el abandono del PP de las infraestructuras deportivas, del mantenimiento de los barrios y con la desatención a necesidades de los vecinos como los de las zonas residenciales en suelo no urbanizable que aún esperan una solución. Del mismo modo, remarcó la negativa del gobierno municipal a continuar proyectos “que después se han visto que eran importantes para Jaén”, como el tranvía, el aparcamiento del Hípico o la peatonalización que comenzó el PSOE".

Sobre el tranvía, Millán pidió un impulso decidido. “Ya ha asumido el PP el error que fue paralizarlo. En el documento con el que pedirán fondos DUSI a la Unión Europea lo dicen bien claro: es un elemento clave para la movilidad. Ya está todo dicho. No vale el frentismo con otras administraciones e introducir elementos innecesarios de compensación porque no vienen a cuento, que se reclamen después por la vía que haya que hacerlo. Y nosotros los primeros”, indicó.