El alcalde propone el 11 de julio para la reunión del Museo Íbero Mantiene que es factible y más operativo acordar con la Junta la gestión en lugar de cederle el suelo JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Viernes, 23 junio 2017, 13:37

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha lanzado hoy la propuesta de que la comisión de seguimiento del Museo Íbero se reúna el día 11 de julio, a las doce del mediodía por si algunos de sus integrantes tiene que venir de fuera, ya que en la comisión están representados el Estado y la Junta de Andalucía, además de la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento. Una fecha provisional, sujeta a la disponibilidad del resto de administraciones.

La reunión propuesta por el regidor jienense busca una solución tras el informe de la Abogacía del Estado en el que señala que no puede ceder el uso de los terrenos del Museo Íbero a la Junta de Andalucía debido a que esta cesión la tiene desde 2003 el Ayuntamiento de Jaén, que tendría que renunciar a la misma. El Consistorio plantea en su lugar un acuerdo de gestión del museo con el Gobierno andaluz, aduciendo que así se hace por ejemplo en Málaga, mientras que la Junta señala que este caso no es comparable pues en Jaén la inversión íntegra (26 millones de euros) ha sido autonómica y que necesita la cesión de uso, que no la titularidad, de los terrenos para poder aprobar el decreto de creación del museo y la plantilla que trabajará en el mismo.

El primer edil jienense ha insistido este viernes en la fórmula del acuerdo de gestión con la Junta, también por razones de "operatividad y rapidez", además de que es "más razonable que el Ayuntamiento no gestione el museo, ya que la Junta tiene más experiencia y profesionalidad en ello". No obstante, ha añadido que para la apertura total del museo aún queda como mínimo un año, ya que está pendiente la museografía del mismo, pues la apertura anunciada por la Junta para el último trimestre de este año se refiere a la exposición temporal que ocupará una de sus salas.