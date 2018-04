El alcalde dice que Cs «carece de ideología» al cambiar la Intermodal

El 'choque de trenes' comenzó en las redes sociales. La nueva coordinadora de Ciudadanos en Jaén, María Cantos, afirmaba que la futura Estación Intermodal «no puede salir de nuestra ciudad». «Una estación de autobuses y trenes a más de 5 kilómetros del núcleo urbano es una barbaridad.

Los jienenses han hablado, quien no quieran escucharles les estará dando la espalda«, añadió. Y le contestó el alcalde, Javier Márquez, del PP: »Buenos días, María Cantos, ningún inconveniente en escucharte, solo que antes de hacerte fotos deberías leer el programa de Ciudadanos, más que nada para no 'marear a los ciudadanos'«.

La dirigente de Cs replicó que la situación no era la misma respecto a 2015. «Estamos en el 2018 y las circunstancias han cambiado. Si 'usted' escuchara a la ciudadanía se habría dado cuenta. Un saludo», contestó. Y como no hay dos sin tres, metió baza el concejal no adscrito Iván Martínez, expulsado de Ciudadanos en 2016 y cercano al equipo de gobierno. «Lo bueno es que ahora en el nuevo programa de Ciudadanos Jaén se definan ustedes, ¿tranvía, sí o no? ¿Protegidas, sí o no? ¿San Antón en sábado, sí o no? Tienen ustedes tantas cosas por definir!», dijo.

Poco después, fuera ya de las redes sociales y a preguntas de los periodistas, el alcalde ha indicado que la postura de Ciudadanos apostando por la construcción de la Estación Intermodal en el centro de la ciudad demuestra «una carencia de ideología notable» con la que se evidencia que la formación naranja «hoy por hoy es un partido muleta de otras fuerzas políticas, a nivel nacional, del PP, y a nivel andaluz, del PSOE».

Márquez ha señalado que Ciudadanos no puede defender «en su programa electoral que la Estación de Autobuses del centro tiene que ser un centro de ocio y que la Estación Intermodal tiene que irse a Vaciacostales y ahora decir lo contrario», porque «lo que no se puede estar cogiendo es una cosa y la contraria». Estas cuestiones, según el alcalde, reflejan que lo que representa Ciudadanos «más que ser una política seria es una política de ocurrencias».

Dicho esto, ha recordado que la Intermodal en Vaciacostales viene recogida en el PGOU y en el plan de la comunidad autónoma POTAU, por lo que «el Plan General que venga tendrá que ponerla en el mismo sitio».

Además, Márquez ha recurrido al argumento económico para defender la Intermodal en las afueras de la ciudad. En este punto ha indicado que en Vaciacostales, «la Estación Intermodal puede costar tres o cuatro millones de euros», mientras que hacerla en el centro supondría sólo 70 millones de euros para soterrar las vías del tren hasta la carretera de Fuerte del Rey, a lo que habría que sumar nuevas partidas para construir encima la estación de autobuses y mejorar los accesos.

«Hacerla en la ciudad de Jaén te puedes ir a los 120 o 130 millones de euros, que eso ni Atocha en Madrid», ha indicado el alcalde, al tiempo que ha añadido que «si esa es la opción del PSOE y de Ciudadanos, estupendo, gracias a Dios no tendremos Estación Intermodal en la vida en la ciudad de Jaén, porque no van a encontrar jamás 120 millones de euros para arreglar todo eso en una ciudad como Jaén».