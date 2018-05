El alcalde de la capital reclama el centro de mayores Santa Isabel Protesta anterior ante el centro de mayores de San Isabel. / Liébana «Yo no puedo invertir en el cuarto de baño que no es mío», afirma tras pedir dos veces a la Junta su cesión JOSÉ M. LIÉBANA Lunes, 7 mayo 2018, 15:38

El centro de día para personas mayores de Santa Isabel se quedó casi terminado en 2011 y así sigue siete años después, cerrado, sin obras y sufriendo el progresivo deterioro en uno de los barrios de la capital jienense que más necesita y reclama ese tipo de espacios. Las asociaciones de vecinos de la zona (Europa, La Guita y Sagrado Corazón) han hecho causa común, bajo el paraguas de la federación vecinal OCO, para reclamar a las administraciones que se pongan de acuerdo y lo terminen para ponerlo en servicio.

Preguntado por ello en la rueda de prensa de este lunes, el alcalde jienense, Javier Márquez (PP), ha informado del envío de sendas cartas al anterior delegado de la Consejería de Fomento y Vivienda y al actual, reclamando la cesión del suelo, que es de la Junta de Andalucía. «Yo no puedo invertir en un cuarto de baño que no es mío», ha dicho a modo de ejemplo. «Yo no tengo problema en invertir ahí, cuando eso sea nuestro, pero es que no es nuestro. Cada uno invierte en su casa y el Ayuntamiento invierte en lo que es suyo», ha subrayado.