El alcalde afirma que Jaén «cumple la regla de gasto perfectamente» El ministro de Hacienda y el secretario de Estado de Hacienda. / IDEAL El PSOE niega que sea así y recuerda que Hacienda le pidió no incluir en el presupuesto municipal para este año 81 millones de gasto y que luego el Ministerio levantó la mano JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 24 noviembre 2017, 02:52

Jaén está de moda en Madrid. El día 7 de este mes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidía tutelar las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid, hasta que reconduzca su gasto y lo ajuste a las normas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012. En concreto, que se ajuste a su 'regla de gasto', cuyo objetivo es mantener este dentro de los márgenes de ingresos habituales esperados y con ello garantizar que las administraciones sean sostenibles.

El Ayuntamiento, gobernado por Ahora Madrid (Podemos, Ganemos Madrid, IU, Equo) criticó la intervención y rigidez del Ministerio, ya que el consistorio madrileño tiene un superávit presupuestario de mil millones al año, y lo consideró un castigo político porque en otros consistorios no ha sido tan rígido, en especial el Ayuntamiento de Jaén, el que más deuda per cápita tiene del país entre los municipios de más de 100.000 habitantes y en donde fue alcalde hasta hace dos años el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y el propio ministro, también jienense, fue en la candidatura del PP que en 2011 ganó las elecciones municipales en la capital jienense.

Desde entonces, la polémica por la comparación no ha hecho más que crecer y, ayer, preguntado por ella en rueda de prensa, el actual alcalde jienense, Javier Márquez, dijo que era una comparación «odiosa» y «de traca», que ambas ciudades y ayuntamientos no se pueden comparar. «Nosotros nos encontramos con una deuda de casi el 50% y una cosa es querer cumplir y no poder, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, pudiendo, no quiere cumplir», dijo.

Para los presupuestos de 2017, el Ministerio dijo que Jaén debía declarar no disponibles 81 millones en gasto, al considerar difícil de ingresar tal cantidad, dada la experiencia de años atrás. El Ayuntamiento propuso hacerlo a lo largo del año y que se le aprobaran los presupuestos. Hacienda accedió con carácter extraordinario. «Tenemos voluntad inequívoca de cumplir. La regla de gasto la estamos cumpliendo perfectamente, con todos los problemas económicos que tenemos», aseguró ayer el alcalde.

El PSOE lo ve imposible y anteayer solicitó información sobre la ejecución presupuestaria. «Es mentira», afirmó ayer su portavoz, Manuel Fernández, para quien Hacienda no intervino el Ayuntamiento de Jaén porque «sería Fernández de Moya interviniéndose a sí mismo y eso no está bien visto». Considera que hubo un trato diferente al Ayuntamiento de Jaén, pero cuestiona que ello fuera bueno, al dejar que el Ayuntamiento gaste bastante más de lo que ingresa. «En el caso de Jaén no fue ningún favor porque se nos dejó seguir hipotecándonos y eso es una condena futura», concluyó.