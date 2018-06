La Aemet apunta al fin de esta 'primavera invernal' y a un subidón de temperaturas El calor llegará a Jaén en las próximas semanas, con un punto de inflexión a mediados de mes. / IDEAL La media ha sido de las más bajas desde que hay registros, «muy fría», con 15,2 grados centígrados, y «muy húmeda», un 141% sobre esta MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Viernes, 8 junio 2018, 02:12

Habrá verano, a pesar de la multitud de bromas o montajes de Whatsapp que apuntan a lo contrario y pese a que cueste creerlo viendo el termómetro estos días y el cielo lluvioso que no termina de despejarse a pocos jornadas del inicio del estío. O a que haya quien diga que parece que viene la feria de San Lucas en lugar de la de la Virgen de la Capilla, a tenor del tiempo. Pero no. Las temperaturas subirán pronto poniendo fin a una primavera que ha sido atípica por fría y húmeda. Así lo señalan al menos desde sede en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), destacando que esta estación en Jaén está siendo «muy fría» y «muy húmeda» a tenor de los datos históricos. No es solo una percepción subjetiva, esta primavera (y todo lo que llevamos de año) se encuentra entre las más lluviosas y frías desde que hay registros.

Según los datos facilitados a este periódico por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la estación de Jaén (21 marzo- 5 de junio), la media diaria ha sido de 15,2 °C, cuando la histórica es de 16,7, esto es, 1,5 más. Además, no solo la media, también las altas y las bajas están por debajo, con muchos picos y días invernales.

El porcentaje de precipitación también se situó sobre la media de las tres últimas décadas, un 141%, alcanzando hasta la fecha de anteayer los 164,4 litros por metro cuadrado (y han llovido unos 25 litros por metro cuadrado más en estas jornadas).

A pesar de ello, no ha sido la primavera más húmeda desde que hay registros. Fue la de 2013, que en estas fechas llevaba 250 litros por metro cuadrado.

Alérgicos y el aceite esperado

Para este fin de semana y la celebración de la feria de la Virgen de la Capilla en la capital aún hay una alta previsión de lluvia, en especial para esta tarde y mañana por la mañana, con 7 litros por metro cuadrado.

El pronóstico sin embargo cambia radicalmente para la segunda mitad del mes. La Aemet apunta a un 'subidón' de temperaturas de diez grados centígrados en las máximas, llegándose a superar los 35. Las mínimas, por debajo de los diez estos días, se acercarán a los 15.

Las precipitaciones y el frío han provocado una primavera atípica a muchos niveles. Por ejemplo, en la floración, con una caída del polen de cerca de un 60% respecto a 2017. Por un lado, esto ha elevado la incertidumbre sobre la próxima cosecha de aceituna en la provincia, que se antojaba muy buena tras las lluvias invernales y que, pese a que sigue esperándose cuantiosa, ha rebajado las expectativas.

Por otro, ha sido muy positiva para los alérgicos, el 30% de la población. La primavera ha sido suave en general para ellos en general. Las concentraciones en la atmósfera no han sido muy elevadas y, además, la meteorología ha traído casi todas las semanas jornadas de lluvia, que ayudan a limpiar el ambiente.

Ayer el nivel del polen volvió a bajar por este motivo, situándose el del olivo aunque aún en alto en 332 granos por metro cúbico, según el Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Jaén.

Hace un año la situación era muy diferente. Se alcanzó la cifra máxima de 16.902 granos de polen de olivo por metro cúbico de aire, mientras que el curso anterior se llegó a 11.089 granos, guarismos a los que este año ni nos hemos acercado.