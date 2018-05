La adjudicación de la gestión turística del Giribaile se queda de nuevo desierta Desperfectos en las instalaciones turísticas del Giribaile. / IDEAL El PP denuncia que esto demuestra que lo que se planteó como un revulsivo para el turismo de la provincia es «un nuevo fracaso de la Diputación» L. CÁDIZ JAÉN Lunes, 21 mayo 2018, 02:46

Segundo intento de adjudicar la gestión del complejo turístico del Giribaile que resulta fallido. De nuevo la licitación ha quedado desierta y por tanto el pantano continúa a la espera para su explotación turística. Así lo denunció ayer el coordinador general del Partido Popular de Jaén y portavoz del Grupo Popular en Diputación, Miguel Contreras, quien aseguró que esto «demuestra un nuevo fracaso de la política turística de la Diputación de Jaén».

«Desde que Reyes se hiciese la foto en mayo de 2015 inaugurando este complejo turístico aún los jienenses y quienes nos visitan no han podido disfrutar de dichas instalaciones». «Lo que los socialistas presentaban y vendían como un revulsivo para el turismo de la provincia de Jaén y como una gran apuesta por el aprovechamiento de los pantanos como recurso para atraer visitantes a nuestra provincia, es hoy un nuevo fracaso con mayúsculas», aseguró.

Recordó que se invirtieron más de un millón de euros en las obras para la construcción del edificio de usos múltiples, el embarcadero, el pantalán y, en definitiva, de toda la infraestructura del complejo, y que además tras un primer intento para que alguna empresa gestionase el servicio, la Diputación no consiguió ese objetivo ya que el complejo no reunía las condiciones que hiciesen atractivo el negocio. Esta situación, apuntó el portavoz popular, «nos muestra la nula planificación de los socialistas a la hora de ejecutar obras con dinero público que no responden a las necesidades que demanda el sector turístico».

«Por si fuese poco el dinero ya invertido, tras declararse desierto el proceso de licitación para la gestión, la Diputación acometió un nuevo gasto de más de 75.000 euros para mejorar las instalaciones, según los socialistas, tras escuchar a muchas empresas acerca de las necesidades del complejo para hacerlo más atractivo al turismo. Fue entonces cuando nuevamente sacó a licitación la gestión del servicio y, una vez más, el PSOE vuelve a fracasar, ya que hace unos días se declaraba desierto el segundo intento para encontrar quién gestione el complejo turístico del Giribaile Náutico».

«Falta de fe»

Frente a esto, el diputado de Promoción y Turismo en la Diputación Provincial en Jaén, Manuel Fernández Palomino, criticó la «falta de fe en la provincia jienense» de Contreras.

En declaraciones a Europa Press, Fernández Palomino indicó que el 'popular' «conoce el resultado de la segunda parte porque hay una resolución pública». Sin embargo, apuntó que «Contreras parece que está jugando a 'cuanto peor mejor', pero lo que tiene que hacer es responder a su labores profesionales en la comarca».

En este sentido, el socialista criticó la «falta de fe» del popular en la provincia, ya que «está demonizando la situación», una circunstancia que Fernández Palomino calificó de «grave por desear una respuesta desfavorable de la gestión del complejo».