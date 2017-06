Reclaman un plan de reactivación para el casco histórico

Finalizó el ciclo de conferencias organizado por el PSOE jienense sobre el casco histórico, en el que ha participado una treintena de ponentes y cuya principal conclusión es la importancia de que la ciudad lidere un plan de reactivación socioeconómica y cultural de dicha zona. Las jornadas han abordado el centro histórico de la capital en todas sus vertientes (urbanismo, promoción turística, infraestructuras, educación, empleo y políticas sociales). La última de estas conferencias ha sido en el IES Federico García Lorca, con la presencia de representantes de organizaciones sociales, vecinales y responsables de instituciones.

La viceportavoz socialista Mercedes Gámez, moderadora de este último encuentro, destacó a modo de balance que los más de 30 ponentes que han pasado en este ciclo de conferencias han coincidido en la necesidad de que hay que liderar desde el Ayuntamiento una hoja de ruta, un plan de reactivación que inicialmente detecte y ordene las necesidades, reúna a los actores implicados en el casco antiguo, conmine a las administraciones implicadas a sentarse para buscar recursos y organizar una cronograma de actuaciones en todos los ámbitos y con los recursos de que se vaya disponiendo.

"Eso es lo que el PSOE consiguió sacar adelante en una moción plenaria que el propio PP apoyó, establecer un foro en el que entre todos ordenemos y organicemos las necesidades del centro histórico de la ciudad", recordó. “Quien más de cerca conoce la realidad del casco antiguo, el Ayuntamiento, es quien debería, junto con los agentes sociales que le dan vida y lo integran, comenzar a sentar las bases del futuro. Hay un reloj que corre en contra de nuestro casco antiguo y sería una pena que por falta de iniciativa no se intentase su salvación”, añadió.

Ponentes

Felipe Cazalilla y Pedro Pedrero, responsables de la Asociación para la Integración y el Desarrollo Comunitario Avance y de Proyecto Hombre Jaén, respectivamente, pusieron el acento en ordenar los recursos disponibles para la creación de empleo y la recuperación social de la población. Guadalupe Espinosa y María de los Ángeles Barranco, responsables de las asociaciones vecinales de La Merced y San Juan, advirtieron de la despoblación del casco antiguo y de cómo la falta de oportunidades y el deterioro socioeconómico de la zona lleva a los más jóvenes a salir del barrio.

En esta línea coincide Javier García, médico del centro de salud de La Magdalena desde hace 30 años, quien alertó de que no se está repoblando el casco antiguo. “Un urbanismo envejecido no ayuda a recuperar población y se echa en falta para una zona tan deprimida un plan de actuación bien ordenado. Más allá de Martínez Molina no hay nada que ofrecer y no por la gente, cuya calidad humana es excepcional, sino por la dejadez de todos a la que se ha condenado al casco antiguo, que en otra época fue un ejemplo de vitalidad”.

Leonardo Fontecha, director de la Escuela de Arte José Nogué dijo que la instalación de infraestructuras públicas animaría a la revitalización del casco antiguo. “Nosotros tenemos muy claro que además no hay que inventar nada, nos vamos a los cascos históricos de ciudades como Granada o Toledo y vemos que tienen muchos estudiantes y usuarios de instalaciones públicas que se han ubicado allí. Aquí hace falta también que se apueste por eso y hace falta ese instituto de Secundaria o que el conservatorio superior de música se ubicase aquí”, señaló.