Otra manifestación mayor todavía después del verano y más propuestas

Tras la histórica manifestación que secundaron más de 6.000 jienenses el sábado retando a la apatía y a la asfixiante ola de calor de 40 grados, la plataforma 'Jaén Merece Más' planea ya el siguiente movimiento. «La manifestación debe ser un punto de inflexión», señalan, marcar «un antes y un después». No era la meta, sino la salida. El pistoletazo a una serie de protestas que lleguen a las administraciones y saquen a Jaén «de su olvido histórico». Para articular y canalizar el malestar existente en acciones concretas, la plataforma dará el viernes otro paso con una reunión para la que ha convocado a todos los colectivos integrados en ella (más de 160) para elaborar una hoja de ruta.

«Queremos que la directiva que esté al frente de los siguientes pasos no sea provisional, como hasta ahora, por lo que se van a convocar elecciones para que los miembros de esos órganos de dirección estén legitimados totalmente para llevar a cabo las acciones que se decidan por parte de toda la plataforma», explica la expresidente de la Federación vecinal OCO, María Cantos, una de los cinco portavoces de la plataforma.

Entre las medidas recogidas en las redes sociales y que se han hecho llegar a la plataforma está el de convocar otra manifestación «aún mayor» tras el verano, con una temperatura que dificulte menos salir a la calle. También concretar las peticiones para conseguir resultados tangibles.

Enfado por su uso partidista

Jaén Merece Más mostró también ayer su enfado al hilo de los comunicados y declaraciones de los partidos políticos y su lectura de la manifestación, alabando las inversiones realizadas por aquellas administraciones de su mismo signo y focalizando el descontento en las de las demás. La plataforma ciudadana mostró su «perplejidad por este triste hecho de determinados políticos que no quieren entender el mensaje del hartazgo existente. De nuevo no hacen empeño de buscar inversiones para Jaén y se dedican a la confrontación, una de las principales causas de la protesta. La posición que se pide a los políticos, sean de la opción que sean, es justamente la de que cada uno exija más a los suyos y no confronte con el de enfrente porque han de luchar por el interés de la ciudad y olvidarse un poquito de sus siglas y comodidades». «Es decepcionante que la lectura que hacen algunos se reduzca a que la culpa siempre está en el de enfrente, cuando todas las administraciones están en deuda con Jaén y las sillas se las han dado los votantes de Jaén».