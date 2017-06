Jaén se pone en marcha

ES algo recurrente en la mayoría de cuentos. Una enorme bestia, un dragón normalmente -o un gran lagarto- en letargo durante largo tiempo hasta que, un día, algo lo despierta. Y se levanta y defiende lo que considera suyo. A hierro y fuego, como el que caía ayer por la tarde en Jaén con cerca de cuarenta grados a la sombra, lo que no impidió que los jienenses sintieran ese despertar, ese algo que los zarandeó para salir a la calle y de su sopor: el llamado de la plataforma ‘Jaén merece más’, que ha recogido y encauzado el sentimiento de que nos están quitando ante nuestras narices nuestro tesoro, lo que nos pertenece, sin que abramos siquiera un ojo o bufemos.

Más de seis mil lagartos, según la organización, cuatro mil jienenses según la Policía, salieron a defender lo suyo, a decir que basta ya de cuentos. Que es ahora o probablemente no será jamás. La cifra, teniendo en cuenta el solitrón y el fin de semana cuasi veraniego que invita a ir a otros lugar más fresquitos y con más agua, es para tener muy en cuenta. Histórica. Jaén lo merece. La bestia (ojalá) ha despertado.

«Enhorabuena valientes, decían que íbamos a ser cuatro gatos, que el jienense no se mueve, que hay ola de calor, que se va a la playa, pues aquí estamos», gritó Manuel Ruiz, uno de los portavoces de la plataforma ciudadana, rodeado por miles de asistentes armados con sombreros, botellas de agua y con muchas ganas de aplaudir.

«Las tasas de paro juvenil en Jaén son las más altas de Europa, el paro en general es vergonzante, no paramos de perder población (20.000 habitantes en los últimos ocho años la provincia, un ritmo que se acreciente, con cien habitantes menos a la semana en el último año). En Jaén ni los muertos descansan en paz, he ahí el cementerio de San Eufrasio. Depositar una papeleta cada cuatro años e irse a su casa no sirve de nada», subrayaron desde el púlpito leyendo un reivindicativo comunicado.

Gran parte del mismo fue dedicado alas administraciones y a los políticos, que «no eran bienvenidos» en la manifestación, para evitar que se vinculara con siglas un movimiento transversal y ciudadano (y se consiguió a grandes rasgos). «A nuestros políticos, que sean valientes, que no se dobleguen ante sus superiores y que se unan por el bien de Jaén, que sean del banco que sean se junten para mejorar Jaén», insistieron.

A destacar A pesar del sofocante calor, con hasta 38 grados a la sombra, familias enteras tomaron la calle Los abanicos, las botellas de agua por doquier y los sombreros inundaron la marcha, de casi dos horas «A nuestros políticos, que sean valientes y no se dobleguen ante sus superiores y miren por Jaén», leyeron al final

El mensaje de la protesta

Ese y no otro era el mensaje que se pretendía mandar a los diferentes señores del castillo, que Jaén se ha puesto en marcha, que el día de ayer marcará un antes y un después. Con esa idea al menos salieron a la calle esa media docena de miles de jienenses, desde familias con los carricoches a mayores con bastón y hasta en silla de ruedas, a pesar del calor agobiante con 38 grados a la sombra. Gente que jamás había acudido a una manifestación, de lo más variopinta, se armó de sombreros, abanicos y botellas de agua por doquier. El diecisiete a las siete. Sobran las razones. El movimiento ciudadano más grande e importante de la historia de Jaén aglutinando colectivos vecinales, asociaciones culturales y particulares, transversal como ninguno desde la Mesa por Jaén, encendió la mecha. Si en otras ciudades, como Granada con sus manifestaciones incesantes hasta conseguir dos hospitales completos, lo han logrado, por qué Jaén no. Ojalá con el tiempo se diga todo empezó aquel día, el diecisiete a las siete.

La enorme serpiente multicolor avanzó desde Renfe hasta la plaza de la Constitución cantando, encabezada por una pantalla gigante con un vídeo que glosaba todas las infraestructuras prometidas y que faltan en Jaén y sus mil y un problemas olvidados por los que mandan. Cantando también los asistentes, aunque algún peatón desorientado preguntara, y parecía en serio, si aquello era la manifestación del orgullo gay que decían.

Más de 160 colectivos y asociaciones de la capital se han adhirieron a la convocatoria realizada desde la plataforma ciudadana ‘Jaén merece más’ para reivindicar una apuesta decidida ante «el olvido histórico de todas las administraciones con la ciudad». Y no es desdeñable el seguimiento porque el calor fue infernal. Pero ni eso frenó a muchos jienenses porque ya están muy quemados.

6.000 personas formaron parte de la marcha según la organización. 4.000 según la Policía.

Cabe preguntarse qué habría pasado en un fin de semana sin el fuerte calor de estos días, pero aun así la cifra de asistentes resultó muy importante. La protesta es ya Historia de Jaén, como en su día la llamada Mesa por Jaén, con una manifestación que recorrió en febrero las calles bajo el lema «Únete a tu provincia» en 1992; o las grandes manifestación contra la OCM del olivar del austriaco comisario Franz Fischler en 1998; en 2003, las del «No a la guerra» de Irak, o las más recientes del MAC (Movimiento Abierto por la Cultura) o por la sanidad pública.

¿Y ahora qué?

La clave ahora es el siguiente paso. Los siguientes. Existe el descontento y la gente en gran medida dejó atrás la desidia histórica y respondió ¿Y ahora qué?

Un objetivo común, comenzar a concretar, o se perderán, parafraseando al mítico replicante de Blade Runner, como lágrimas (nunca mejor dicho) en la lluvia. Quien mucho abarca poco aprieta.

Y sobre todo, tiene que ser constante. Un goteo. Hasta que se vuelvan locos los que de verdad pueden hacer algo de tanto caerles la gota en la cabeza, tortura de antaño, inquisitorial.

Así lo ha sido en ciudades donde han triunfado las protestas populares, con el mejor ejemplo bien cerca con los granadinos. Pero en su caso estaba focalizado en los dos hospitales completos primeros y en el tren ahora. No una pataleta general. Un camino de kilómetros empieza con un paso y el de ayer fue un gran paso; pero solo uno.

160 colectivos sociales, culturales, deportivos y de toda índole se adhirieron a la marcha.

«Los jienenses estamos hartísimos con la situación de Jaén, que está harta de proyectos incumplidos o con retraso y de ver pelearse a los políticos, y pide que se pongan de acuerdo para que lleguen las inversiones», afirma Juan Manuel Camacho, empresario hotelero y uno de sus portavoces.

La manifestación cumplió en gran medida con sus proclamas en las formas también:ni banderas, ni siglas, ni símbolos, ni más lemas que los acordados. La plataforma quiere mantener su carácter apartidista. Los participantes lo hicieron bajo los tres lemas decididos y que iban en dos pancartas de cabecera: «Jaén merece más», «¡Basta ya del olvido histórico por parte de todas las administraciones!» e «¡Inversiones y futuro para Jaén!».

Las demandas son de sobra conocidas, por viejas y ninguneadas:la ciudad sanitaria, la mejora de las comunicaciones y acabar con las infraestructuras que Jaén arrastra desde hace décadas, como el AVE o la red de autovías empezadas y atascadas entre la burocracia y los recortes por la crisis. También otras, como más apoyo a la cultura o al deporte, como una pista de ocho calles de atletismo o un Palacio Provincial de Deportes. También una apuesta firme por la Catedral y el centro histórico y un funicular al Castillo de Santa Catalina desde este para impulsar el turismo.

Unidos con el himno de Jaén

Y junto a esta reivindicación, la exigencia de que las administraciones públicas colaboren y trabajen unidas en beneficio de los intereses generales de la provincia.

También, aprovechar la gran riqueza del olivar, de los espacios naturales y del patrimonio histórico y artístico, luchar contra el paro o mejorar el transporte público urbano, fueron las propuestas que más se repitieron. Y que se repiten. No sólo desde un punto de vista genérico sino también en lo concreto: la puesta en marcha del tranvía, la construcción de la estación intermodal, la declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad

Al término de la manifestación leyó el comunicado Miguel Ángel Karames, en representación del mundo de la cultura; Josefa Alcántara, del movimiento vecinal, y Emilio García de la Torre, presidente del Colegio Oficial de Médicos.

fotogalería

En medio de una especie de depresión colectiva económica, social, cultural y hasta deportiva (con los descensos a Tercera de todos sus equipos de fútbol), intenta alzar la voz y que se le oiga. «Es un pesimismo descorazonador el que invade a los jienenses y no podemos permitirlo», señaló Galera.

Presentó Carlos Abellán, del Jaén Paraíso Interior, y concluyó con el Himno de Jaén, cerca de las nueve de la noche, encendiendo a los miles que aún seguían en torno a la fuente de la plaza de la Constitución.

Así acabó el día en que Jaén se despertó. Aunque este es solo el érase una vez de una historia que se antoja larga. Que tenga un final feliz depende de todos nosotros.