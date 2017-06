Divina juventud

Hace más de 4.000 años alguien en Babilonia grabó en un vaso de arcilla la siguiente frase: 'Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura'. Sócrates, que vivió entre los años 470 y 399 AC, dejó escrito: 'Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos'. El día 13 de junio de 2017, el periodista y empresario Antonio Navalón escribía una columna en un periódico de tirada nacional en la que expresaba lo siguiente: 'Los millennials -quienes nacieron entre 1980 y 2000- no han nacido y crecido con los valores del civismo y la responsabilidad. Al parecer, lo único que les importa es el número de likes, comentarios y seguidores en sus redes sociales. El problema es que, si gran parte de esta generación que está tomando el relevo no tiene responsabilidades, ni obligaciones y tampoco un proyecto definido, tal vez eso explique la llegada de mandatarios como Donald Trump. Si los millennials no quieren nada y ellos son el futuro, entonces el futuro está en medio de la nada'.

No quiero personalizar en el señor Navalón una tendencia humana tan arraigada en la historia, pero me sirvo de su opinión para constatar un hecho incontestable: miles de años transcurridos, y una parte de la humanidad -la de más edad- sigue sosteniendo la misma consideración de la otra -le de menor edad-. Además, y por lo general, buena parte de las tachas que los mayores afean a los jóvenes son producto, paradójicamente, de la acción o inacción de los primeros. Hagamos recuento ciñéndonos a 2017.

¿A quienes se debe que en muchos hogares -la mayoría- los libros sean un objeto extraño y cundan por doquier consolas, móviles, ordenadores y televisores?, ¿los compran acaso los niños y adolescentes con sus sueldos semanales? No andemos con medias tintas, son un recurso fácil para que no lloren, para disuadirlos de que hagan sus tareas o para que los adultos disfruten de paz delante, a su vez, de cualquiera de esas pantallas. En definitiva, para que no 'molesten'. Es un círculo vicioso que nos empeñamos en negar porque, como casi todos los vicios, son placenteros además de potencialmente dañinos. Pero, mire usted por donde, muchos de esos niños y niñas salen del cálido y catódico nido para estudiar o trabajar. Asisten a las aulas universitarias en busca de una preparación reglada que les ayude a granjearse un futuro en las mejores condiciones posibles; o acuden a las ofertas de empleo con la esperanza de alcanzar esa independencia económica y vital tan necesaria para ellos hoy como, en su día, lo fue para sus padres. Y, ¿qué se encuentran? Un mercado de trabajo asolado por salarios indignos y contratos basura; un espacio carcomido por la injusticia donde el premio al mérito y la capacidad es sepultado por el sacrosanto beneficio empresarial; un panorama que les empuja a marcharse al extranjero para encontrar el reconocimiento que merecen y ya se ganaron a pulso -lo que la ministra Bañez llama 'movilidad exterior'-. Sin paños calientes llega la gran pregunta: ¿quiénes son los responsables de tal desaguisado social?, ¿los jóvenes o los mayores?. Huelga responder.

Pues bien, son precisamente los jóvenes los que, en los últimos procesos electorales, están tomando las urnas. Los que ahora comienzan a decidir en democracia. Hay datos que así lo demuestran. Yo digo: bienvenidos sean. Y digo más: pobre de aquel partido político que haga el don Tancredo en esta materia porque, sin duda, está condenado a la irrelevancia.