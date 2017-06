La Policía mantiene presencia en la calle con 'días extra' y agentes en prácticas

El Cuerpo Nacional de Policía mantendrá en la ciudad de Jaén su nivel habitual de presencia en la calle gracias a la aprobación de un fondo para servicios extraordinarios y también por la incorporación de diez agentes en prácticas. De los quince o veinte funcionarios prometidos por el Gobierno para «mayo o junio a más tardar» no hay noticias todavía. Hay ya cierto malestar en los sindicatos policiales ante la posibilidad de que los refuerzos, que todos consideran indispensables y urgentes, no lleguen en los plazos previstos. Aunque varias fuentes consultadas en Comisaría confirman que al menos la seguridad en época de vacaciones está garantizada. El verano pasado se dio la circunstancia de que durante muchas horas (sobre todo en fines de semana) no había ni un sólo coche del Cuerpo Nacional de Policía patrullando la ciudad y los avisos de seguridad ciudadana se atendían gracias a la colaboración de Policía Local, según denunciaron sindicatos.

La Dirección General de Policía ha aprobado una partida de cuatro millones de euros para servicios extraordinarios: agentes que quieran voluntariamente cambiar días de descanso por jornadas de trabajo a cambio de un salario. Está previsto que durante los turnos de vacaciones estivales en la Comisaría de Jaén se presten 200 de esos 'días extra'. Ha sido uno de los caballos de batalla de los sindicatos en los últimos meses: que no se levantasen descansos a nadie, sino que fue fueran servicios extraordinarios pagados. Irán todos a labores de seguridad ciudadana en la calle. Con este refuerzo se considera que se pueden salvar los cuadrantes con la presencia policial garantizada.

También, a mediados de julio, llegan diez alumnos de la Academia de Ávila para hacer sus prácticas. No pueden desarrollar el trabajo de un funcionario ni todas sus funciones, pero son un apoyo a tener en cuenta.

De los refuerzos prometidos para «mayo o junio a más tardar» no hay ninguna noticia

Además de los turnos de vacaciones en julio y agosto, la Policía se encuentra en los meses de verano con otro problema se disparan las asistencias sanitarias de presos que tienen que ser traslados al hospital y custodiados durante su estancia en centros médicos. El calor es asfixiante en la cárcel por los materiales empleados en la construcción. El verano pasado ocurrió en momentos puntuales que todos los agentes destinados al servicio de calle estaban ocupados en la custodia de presos. Y no había nadie patrullando.

En los grupos de investigación, donde se resuelven los delitos más graves y se previenen otros atacando por ejemplo el tráfico ilegal de armas, también hay malestar por la falta de personal.

Crece la delincuencia

Mientras la Policía tiene que lidiar con estos problemas de recursos, la delincuencia volvió a crecer en la ciudad de Jaén durante el primer trimestre del año, según informó el Ministerio del Interior, que detectó un incremento de las infracciones penales del 1,8% en sus estadísticas oficiales. Mientras, en toda la provincia los delitos y faltas se redujeron un 8%. El incremento en la ciudad de Jaén entre enero y marzo confirmó la tendencia al alza de la inseguridad de 2016, cuando el aumento fue del 2,8 (la novena subida de la delincuencia más fuerte en capital de provincia de todo el país).

Además de delitos leves, llama la atención el aumento de sucesos con armas de fuego durante el último año y medio. Tras la reciente muerte a tiros de Alberto Magalhaes, uno de los nombres que más han sonado en la delincuencia jienense en este siglo, se ha suscitado alarma social.