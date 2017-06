Jaén Merece Más pide que no se exhiban signos políticos

Ni banderas, ni siglas, ni símbolos, ni más lemas que los acordados. La plataforma ciudadana Jaén Merece Más, que el sábado se manifestará por las calles de la capital jienense reclamando mayores inversiones, quiere mantener su carácter apartidista y este miércoles ha hecho un llamamiento en ese sentido, para que los participantes defiendan los tres lemas decididos por la plataforma y que irán en dos pancartas de cabecera: 'Jaén Merece Más', '¡Basta ya del olvido histórico por parte de todas las administraciones!' e '¡Inversiones y futuro para Jaén!'.

"Estas son las proclamas por las que los jienenses salen a la calle en defensa de su ciudad. Las pancartas serán portadas por miembros de la plataforma ciudadana, sin ningún partido político, porque se está pidiendo a todos que luchen ¡ya! por Jaén y su futuro", afirma Jaén Merece Más en un comunicado, que hace un llamamiento expreso a la ciudadanía para que "acuda en masa en una jornada de fiesta y reivindicación pacífica y respetuosa que es totalmente apartidista".

Por lo que, añade, "no debe haber banderas, ni símbolos, ni siglas políticas o de cualquier otro tipo, que no tengan nada que ver con el objeto de la manifestación, que no es otro que exigir a todas las administraciones que cumplan con sus promesas y que trabajen al unísono por Jaén, sin confrontaciones, y que procuren inversiones, servicios e infraestructuras para Jaén".

La plataforma también solicita a las autoridades que salvaguarden con vallas o cintas delimitadoras las zonas ajardinadas, y a los manifestantes, que "velen por el respeto total hacia la ciudad, de manera que no se pisen los jardines por donde transcurre la marcha (plaza Jaén por la Paz, Paseo de la Estación, Plaza de la Concordia, Roldán y Marín y plaza de la Constitución), así como por el decoro y limpieza de las calles, de manera que no se arrojen al suelo papeles ni desperdicios".

Y como para el sábado se prevé que siga la ola de calor, recomienda llevar agua, gorra y ropa cómoda, y que ello "no sea motivo para no acudir, porque esa tarde lo importante es defender Jaén y pedir a todas las administraciones inversiones y futuro para Jaén". La salida, "a la que están invitados todos cuántos crean que Jaén merece más", será a las siete de la tarde del sábado desde Renfe en sentido ascendente hacia la plaza de la Constitución, lugar de finalización y donde se leerá un manifiesto.