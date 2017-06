Cáritas alerta de que la pobreza se está haciendo "crónica" en Jaén

Cáritas Diocesana ha alertado sobre una pobreza que se ha hecho "crónica" tras atender a 17.589 personas que recibieron la ayuda directa de Cáritas en 2016 en la provincia de Jaén, según los datos recogidos en la memoria anual que Cáritas Diocesana jiennense ha presentado con motivo de la celebración del Día de la Caridad el próximo domingo, festividad del Corpus Christi.

La cifra de atendidos se eleva a 38.774 si se habla del total de personas beneficiadas y a 362.104 si lo que se contabilizan son las intervenciones realizadas por la organización eclesial. El director de Cáritas Diocesana en Jaén, Rafael López-Sidro, ha destacado que ha bajado el número de personas atendidas, pero han subido el número de atenciones que se presta a esas personas.

Para López-Sidro, la realidad que deja los números no es que se estén notando los efectos de una recuperación económica, sino más bien de que muchas de las víctimas que ha dejado la crisis se encuentran ya en "una situación insostenible, al límite de los límites" y arrastradas a vivir en la exclusión social de una forma "crónica".

De hecho, a lo largo de 2016, Cáritas ha duplicado los recursos destinados al pago de alquileres, luz, agua y alimentos infantiles. López-Sidro ha alertado del problema que existe actualmente para encontrar viviendas en alquiler aunque cuenten con el aval de Cáritas. Actualmente hay cinco familias con hijos pequeños para las que "no hay manera de encontrar una vivienda".

En este punto, López-Sidro, que ha comparecido acompañado por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha hecho un llamamiento a las administraciones para que arbitren medidas que permitan "mover todas esas viviendas que el conocido como Banco Malo y las propias administraciones tienen vacías porque hay personas que lo están pasando muy mal".

En lo referente a las ayudas, destaca la inversión de 1.678.177,52 euros a la atención a necesidades básicas, destacando las ayudas para alimentación, pago de luz y alquileres y para el tratamiento de drogodependencias.

En lo que se refiere a los programas que Cáritas desarrolla en la Diócesis (Empleo, Mayores, Mujer, Reclusos y Personas sin Hogar, entre otros), la cantidad destinada fue de 1.274.970 euros.

Acciones

El 80 por ciento de las personas atendidas son españolas, en su mayoría mujeres (60 por ciento) y con una edad comprendida entre 35 y 50 años. Asimismo, el 43 por ciento de los participantes sólo tiene estudios primarios y ocho de cada diez está en situación de desempleo.

Según la Memoria 2016, Cáritas Diocesana de Jaén recibió el año pasado 4.643.361 euros. La principal fuente de ingresos sigue siendo las colectas, socios y donativos, seguida de las aportaciones públicas. No obstante, en este capítulo la cantidad pendiente de cobro supera el millón y medio de euros.

El director de Cáritas Diocesana en Jaén, Rafael López-Sidro, ha indicado que el conjunto de administraciones adeudan a Cáritas en la provincia 1.158.413 euros, de esta cantidad 691.000 son por IRPF, el Ministerio de Empleo, adeuda otras 33.000 euros y otros 90.000 euros se corresponden con el Fondo Social Europeo. Por su parte, la Junta de Andalucía adeuda 20.000 euros a Cáritas.

"Las administraciones públicas no están actuando adecuadamente" ha dicho López-Sidro y ha añadido que "no entendemos cómo no se priorizan este tipo de acciones" y se abonan las subvenciones y ayudas que corresponden entidades como Cáritas que trabajan para ayudar a otras personas.

Por último, entre las acciones más significativas destaca la labor desarrollada en los comedores sociales, en los que en 2016 se atendieron a unas 1.800 personas o las guarderías en las que se atendieron a 129 menores.

Significativa también es la partida destinada a Cooperación internacional, superior a los 29 mil euros que, entre otros, ha servido para construir un pozo y adecuar una escuela infantil en el Vicariato de Nekemte, en Etiopía, y las ayudas dadas para el tratamiento de drogodependencias, a través de Proyecto Hombre. En este sentido, de las 98 personas ayudadas en 2015 se ha pasado a las 210 atendidas el pasado año.

Más de 1.800 voluntarios hacen posible la labor de Cáritas en la provincia de Jaén. En su mayoría colaboran con los equipos parroquiales desde donde se presta atención directa a las personas que acuden a solicitar algún tipo de ayuda. En los últimos años ha sido notable el incremento de voluntarios (de 794 en 2010 a 1.835 en 2016) y el rejuvenecimiento de su perfil.

Ello, además, está contribuyendo a la transformación del modo de hacer de la organización, más centrada ahora en el acompañamiento y promoción de la persona que en el asistencialismo. En este sentido, destaca el impulso a iniciativas que tratan de ayudar a las personas a salir de la situación de exclusión en la que se encuentran mediante la generación de empleo.

En esta línea está Recuperaciones Redoble, la empresa de inserción creada por la Fundación Cáritas Jaén y que da empleo a 16 personas. Diez de ellas trabajan en la recogida de ropa usada para su posterior reciclado. Desde que se pusiera en marcha en octubre de 2016 son ya 300.000 los kilos de ropa recogida. El objetivo es ampliar la red de contenedores y, este mismo año, crear la primera tienda de ropa de segunda mano en el centro de la capital.