Selectividad: el examen que marca el camino

«El lunes a las 8:30 horas empieza el martirio». Lo dice la madre de uno de los 3.415 estudiantes que realizarán las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad en la provincia de Jaén hoy, mañana y pasado mañana. En otras palabras, la temida Selectividad, llamada anteriormente Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las familias llevan meses viendo el sacrificio de sus hijos, pero son estos los que verdaderamente han sufrido el estrés, la presión y la necesidad de tomar decisiones que marcarán el resto de sus vidas.

Atrás dejan 2º de Bachillerato, un curso nada fácil en el que sus profesores han tratado de prepararlos lo mejor posible. Por delante tienen los miedos y leyendas urbanas que cada año azotan a los que se enfrentan a este proceso. «Lo pintan tan difícil que vamos con ansiedad», lamentan muchos de los estudiantes.

Al agobio típico de este curso se suma todo un cúmulo de cambios que desde el pasado año ha desestabilizado bastante a los alumnos. Reválidas sí, revalidas no, Selectividad modificada. El Gobierno se vio obligado en unos meses a pasar de implantar una reválida sin cuya superación los aproximadamente 250.000 alumnos de segundo de Bachillerato no obtendrían el título ni llegarían a la Universidad a tener que ceder en todo y recuperar la derogada PAU con un nuevo nombre. Presentada como una prueba idéntica a las anteriores, durante el curso se han sucedido las modificaciones, algo que hace unos meses lamentó la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian), quienes denunciaron el «baile a mitad de curso» que se produjo y la «incertidumbre» que generó entre la comunidad educativa.

Su presidente en Jaén, Gabriel Ureña, consideró que le «falta estabilidad» al sistema educativo «y tranquilidad» a los docentes a la hora de preparar sus clases, además de a los alumnos y sus familias. «Yo doy clases de Filosofía y hasta hace unos días no sabíamos si entraba o no en Selectividad la asignatura», comentó para añadir que «ahora se está modificando la parte que entra de Historia y hay materias que en principio entraban, como la Tecnología Industrial, que luego no entran», indicó Ureña a mediados del pasado mes de febrero.

Para saber cómo ha afectado todo esto a los alumnos, de qué forma se están preparando y cómo lo están viviendo sus familiares, hablamos con cuatro alumnos que hoy se enfrentan a estos exámenes. Todos coinciden en que esta ha sido la ocasión en la que más han estudiado de su vida.

Lourdes Padilla

«La prueba debería ser más específica»

Lourdes Padilla, estudiante de 17 años del IES Sierra Mágina de Mancha Real, califica estos últimos 10 días como «muy malos». Tocar todas las asignaturas en ese corto periodo de tiempo no es fácil, y menos si el Grado al que aspira es Enfermería, con aproximadamente un 10 de nota sobre 14 puntos. «Me levanto y hasta la hora de comer estoy estudiando. Luego sigo por la tarde hasta las 00:00 horas o así. Además, estoy en una academia para prepararme los exámenes de química y matemáticas», relata.

La joven destaca que su mayor miedo es que se juega su futuro, aunque está tranquila con la nota media de 9 con la que parte. «Quisiera quedarme a estudiar en la UJA, si no, quizás Almería, pero la carrera la tengo clara, Enfermería», añade.

Lleva «bien» todas las asignaturas, aunque la amplia teoría que supone Literatura es lo que más le cuesta. Al igual que el resto de entrevistados, la mayor dificultad de todos los cambios de la prueba de este año tiene mucho que ver con Historia. A falta de poco tiempo para el examen ampliaron el temario y cambiaron el formato. «Antes era un documento para analizar y un tema para desarrollar, ahora un tema y tres preguntas cortas, ya no hay documento. En principio eran 12 temas de los siglos XIX y XX y al final nos metieron también la Prehistoria», apostilla.

Además de tratar de evitar cambios durante el curso, que «perjudican a los alumnos», Lourdes Padilla cree que la prueba debería ser «más específica, centrada en las preferencias del alumno y lo que quiere estudiar».

Por su parte, Noelia Ballesta, madre de Lourdes, asegura que este curso ha sido «muy estresante» para su hija, a la que ha llegado a ver llorando por las noches por pensar que no le daría tiempo a estudiar lo suficiente. «Hemos intentado apoyarla y animarla, pero el trabajo es suyo, nosotros solo hemos intentado llevarla al cine o a comer por ahí para que se relajase. Para ella esta prueba es algo nuevo y va con el miedo de no saber qué será», destaca.

La madre de la joven admite que es «muy buena estudiante», ya que ha sacado casi todo sobresaliente. «Nadie le ha regalado nada, todo es fruto de su esfuerzo», añade. Por último, sus padres desean que estudie «lo que le haga feliz, ya sea un Grado, un módulo o lo que ella quiera». «Si quiere quedarse en Jaén la animaremos, y si quiere salir fuera de España y volar, también», concluye.

Sergio Gilabert

«Hasta unos meses no sabíamos qué estudiar»

Sergio Gilabert, de 17 años, es alumno también del IES Sierra Mágina de Mancha Real. Admite que enfrentarse a esta prueba es «complicado», pero todo se basa «en una buena organización para que de tiempo a repasarlo todo». «Las que hemos estudiado con evaluación continua, como inglés, son más sencillas, pero las de memorizar como historia se complican», relata.

El estudiante se levanta cada mañana desde hace poco más de una semana a las 9:00 horas. Estudia de 9:45 a 14:00, y después de 16:00 hasta la hora de cenar. Eso sí, no renuncia a jugar al fútbol un rato por la noche para «desconectar». «Creo que pintan muy difíciles estos exámenes, pero no serán para tanto, porque estamos bien preparados», manifiesta.

Sergio Gilabert quiere estudiar el Grado de Historia y Geografía, a ser posible, en la UJA. «Si no me da la nota ya me plantearía si irme y si el dinero lo permite. Supongo que sí, ya que está en un 5 sobre 14 y yo llevo un 7,8 de nota media», recalca.

Para el joven este año ha sido «cansado», en especial por los cambios en torno a la Selectividad. «Con el temario que metieron de más los profesores no tenían tiempo de prepararlo y estaban agobiados. Nosotros hasta hace unos meses no sabíamos qué estudiar y eso solo nos perjudica a nosotros. Si quieren cambiar que cambien, pero que avisen a primera hora», lamenta.

Ahora, solo espera bordar la prueba y «disfrutar después del verano», algo que también espera su padre, Francisco Gilabert, que afirma no estar nada preocupado, ya que su hijo «se organiza bien». «No tenemos que decirle nada, es responsable. Estudia y saca tiempo para estar con sus amigos, no va a tener problema», destaca. Además, indica que «tiene las ideas claras de lo que quiere», así que solo piensan «apoyarlo». «Quiere estudiar la carrera y luego acabar en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil. Se ha esforzado mucho y estamos tranquilos porque conseguirá lo que quiere», incide.

Elena Ruiz

«Deberían cortar antes las clases, no da tiempo a todo»

En el Colegio Santa María de la Capilla, Hermanos Maristas, de Jaén, estudia Elena Ruiz, de 18 años de edad, que define la preparación de la selectividad como «agobiante». «Nos han cambiado mucho el temario a última hora. Ha sido un caos, preparándonos por nuestra cuenta algunos temas de historia», lamenta.

Además de echar «unas 10 horas al día» de estudio, ha acudido en los últimos días a su centro educativo «para preguntar dudas, ya que habilitaron un horario de tutorías». «Deberían cortar antes las clases, porque no da tiempo a todo, aunque hemos estado haciendo en cada evaluación exámenes globales, así que tenemos frescas las asignaturas», relata.

Elena Ruiz cree que Bachillerato ha supuesto un cambio muy radical con respecto a la ESO, por lo que admite que deberían «preparar más a los estudiantes en 4º de ESO para esta etapa». «Son unos meses de mucha presión, de querer ser el mejor en todo», indica la joven, que afronta Selectividad con una nota media de 9,9. «No tengo ni idea de lo que quiero estudiar. Me gustaría irme fuera, pero si la que escoja está aquí ya lo veré con mis padres», dice. Con esa nota, probablemente pueda elegir lo que desee.

María José López, su madre, define este curso como «de muchos nervios y ansiedad», además de «muy complicado por los cambios de la prueba». «Ha estado muy estresada, ahora toca esperar al final. Queremos que estudie lo que ella quiera donde sea, porque hoy en día el mercado es muy cambiante y está todo regular, así lo que a ella le guste», concluye.

Carmen María González

«Historia, con el nuevo formato, es la peor»

Carmen María González, de 18 años, estudia en el IES Jabalcuz. Su truco: preparar un calendario unos días antes de estudiar. «Al principio no lo cumplí mucho, pero veía a la gente muy agobiada estudiando en la biblioteca hasta la madrugada y me puse las pilas. Echo unas 8 horas al día y creo que lo llevo bien», incide.

La joven admite estar ya «cansada» de un estresante curso. Además, está sacándose a la vez el carnet de conducir y lo lleva «todo a la vez». «Estoy preparándome las asignaturas de las que me examino antes, las últimas las tengo más abandonadas. Historia, con el nuevo formato, es la peor asignatura, porque no tenemos referencia de otros años. Además, los temas de la Prehistoria nos los han mandado al correo electrónico porque a los profesores no les dio tiempo a darlo», lamenta.

La joven quiere estudiar el Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto o el de Traducción e Interpretación de Inglés, «pero ninguno está en la UJA». «Me gustaría irme fuera, pero si me quedo aquí puedo hacer Filología Inglesa. Llevo un 8,5 de nota media, así que ya veremos», destaca.

Por su parte, Ana María Ortega, madre de la estudiante, afirma que en casa viven «con muchos nervios» este proceso, ya que «se pasa el día estudiando y a veces se viene abajo pensando en si sacará nota suficiente». «Nosotros estamos para apoyarle. Lo vivo con un poco de pena, porque si se va fuera de casa no será lo mismo, pero toca aceptar el cambio», incide. Un cambio para el que habrá que esperar hasta el próximo 22 de junio, cuando se hagan públicas las calificaciones. 'Que la suerte les acompañe'.