Jaén, en alerta amarilla con hasta 40 grados y con dificultades ya para conciliar el sueño

Ayer, 9 de junio, fue el célebre 40 de mayo, hasta cuando según el refranero no hay que quitarse el sayo. Si algún jienense hizo caso a la sapiencia popular probablemente sufriría un golpe de calor o al menos sudaría como si no hubiera un mañana. Pero lo hay y pinta peor. El verano todavía no ha comenzado oficialmente pero desde hace días las temperaturas son propias del estío en la provincia y en casi todo el país. Ayer de nuevo se registraron mínimas por encima de los 20 grados centígrados y y máximas de hasta 28 en algunos puntos de la provincia. Y los termómetros van a subir más aún hoy.

Tanto es así que incluso la provincia está este fin de semana en aviso por riesgo (amarillo) debido a las altas temperaturas, que alcanzarán hasta los 40 grados centígrados en algunas zonas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas se situarán por encima de los 20-22 grados. El umbral donde es posible conciliar el sueño para la mayoría de la población se sitúa por los especialistas en unos 22 grados. Es decir, cuando aún faltan once días para comenzar el verano ya hay jienenses que pueden tener dificultades para dormir a causa del calor. En la noche del jueves al viernes el termómetro ya osciló por encima de esos valores en Jaén y hubo quién lo padeció.

Localidades como Andújar llevan tres jornadas entre las dos máximas más altas de todo el país, con otras como Bailén también en el 'top ten' nacional. Hoy de nuevo rozarán los 40 grados y en el caso de la bailenense según el Aemet el miércoles llegará a 41. En la capital o Linares el mercurio irá de los 21-22 a los 36-39 grados. Aunque en las calles de Jaén capital no haya ya termómetros, no harán falta para ser conscientes del calor asfixiante. Además de nuestra provincia están en alerta amarilla Córdoba, Granada, Zaragoza, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Salamanca, Madrid, Navarra y Cáceres, donde las máximas estarán entre 36 y 38 grados, alcanzándose valores por encima de lo normal para esta época del año.

Siguen los fuegos en la capital

Según estas predicciones, Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, beber frecuentemente agua o líquidos e ingerir comidas ligeras y regulares ricas en agua y sales minerales como frutas y hortalizas, y evitar la actividad física en las horas centrales del día.

Además, recomienda vestirse con ropa de colores claros, cubrir la mayor parte de piel posible y la cabeza y evitar los ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, así como interesarte por las personas mayores y enfermas y las que vivan solas o aisladas.

Por otro lado, recuerda que está prohibido encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos y acampar solo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección y es más fácil la evacuación. A quienes descubran fuego en su inicio, les aconseja avisar al 112 inmediatamente.

Ayer de nuevo los bomberos de Jaén tuvieron que intervenir para controlar varios fuegos en la capital: un incendio de maleza (300 m2 aproximadamente) junto a viviendas en San Vicente de Paul y otros dos (unos 100 m2 cada uno) junto a naves de la Carretera de Fuerte del Rey y en una parcela al lado de la calle Notario Alfonso Luis Sánchez Fernández.