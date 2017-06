A la 'caza' de una buena oferta

Zapatos de primeras marcas a 18 euros, vestidos de fiesta con un 70 por ciento de descuento, ropa deportiva y biquinis a menos de diez euros... Eso es el Día del Stock, que ayer y hoy está celebrando una nueva edición, con en torno a un centenar de comercios participantes. Todos ellos sacaron ayer sus percheros a la calle y colgaron los letreros con los precios de liquidación, porque precisamente de eso se trata, de liquidar todo lo que ha quedado en stock de la pasada temporada.

«Merece la pena que los comercios lleven a cabo este tipo de iniciativas porque hacen que se mueva la economía, tenemos poco dinero y con estos descuentos es más fácil comprar», aseguraba Nati Calero, que como en otras ediciones, aprovechó la ocasión y compró un vestido para su hija.

«Este año todavía no hemos echado cuentas, pero por experiencias anteriores, el Día del Stock merece siempre la pena», explicaba el propietario de uno de los comercios participantes, Juan Pablo Moreno. «Estamos ofreciendo descuentos de hasta el 70 por ciento», aseguraba. «Para nosotros no solo tiene un beneficio económico, sino que te permite echar fuera un género que de otra manera se te quedaría desfasado».

Para otros comercios es la primera vez. Es el caso de Diana García Carvajal. Hace poco más de un año y medio que abrió su negocio y es la primera vez que se apunta a esta iniciativa. Ayer había cola en el probador de su tienda. «Estamos haciendo un 50 y un 60 por ciento a vestidos que son de temporada, porque a nosotros no nos ha dado tiempo ha tener nada de otras temporadas, así que espero que vaya bien y que merezca la pena».

«Esto tiene que funcionar sí o sí», decía con optimismo Arturo Marchena, que estos días tiene dos puestos en la calle con todos los productos en stock.

El caso es que hay quien espera a este tipo de días para comprar algo que le haga falta, pero también hay mucha gente que se encuentra con los percheros en la calle y no puede resistir la tentación. Es el caso de Encarnación, que ayer iba a probarse una blusa. «No tenía pensado comprarme nada, pero me lo he encontrado y la verdad es que merece la pena. La blusa costaba cincuenta euros y la han puesto a 20», decía.

Hoy continúa la celebración del Día del Stock y los comerciantes esperan que la jornada se de aún mejor que la de hoy porque, al ser fin de semana, hay más gente en la calle. Eso sí, están concienciados de que a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde se darán los 'picos' más altos de clientela porque el calor no deja opción.