"Yo no sería presidente del PP sin legitimidad, con sólo el 43%"

Una mujer con un carro de la compra irrumpe en el centro de la escena y se dirige de forma decidida al alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, que junto a sus partidarios posan para un cámara de televisión y que temen lo peor. “Eres un gran alcalde de Porcuna y vas a ser un gran presidente del partido”, le espeta a su cara mientras los congregados estallan en aplausos y vítores.

El que fuera candidato a la presidencia del PP jienense en el reciente congreso provincial ha comparecido esta mañana en la plaza de los Jardinillos de la capital, a pocos metros de la sede del partido y acompañado de su número dos, María Andán, para explicar los motivos y el contenido de la demanda judicial presentada ayer. “Una demanda para que se restituyan nuestros derechos fundamentales, porque no nos quedaba más remedio. Supone un gran dolor para nosotros presentar una demanda ante el PP, un partido al que pertenecemos hace muchos años. Pero no nos han dejado otra alternativa pues hemos reclamando repetidas veces que se pronuncie el Comité Autonómico de Derechos y Garantías (del PP andaluz), y no lo hace, para que ejecute su propia resolución, que expresa el verdadero fraude cometido en este congreso provincial”, ha dicho de entrada.

Una demanda con “base legal y jurisprudencia amplia”, con procedentes de congresos anulados en Gijón o Lanzarote ha añadido, confiando en la justicia ante la indefensión que dicen sufrir y basada en la Constitución y en la Ley de Partidos, entre otros textos. Y examinada por una “multitud de juristas” y su abogado, José Vázquez. “Yo comprendo que para los jueces es muy difícil tomar decisiones políticas y anular un congreso, pero cuando sus señorías la estudien y vean los elementos de prueba, la resolución del comité de garantías, tengo confianza en que fallen a favor y se celebre el congreso con garantías y limpio”, ha deseado. La semana que viene se sabrá si la demanda es admitida a trámite.

Siguen

“A partir de hoy – ha proclamado - comienza una etapa nueva en nuestro grupo, con tres líneas de trabajo: la vía judicial; trabajar para que haya más compañeros que se den cuenta de que nuestro proyecto es el válido, el original, el genuino, el ilusionante, el que quiere la militancia, el que convence a los ciudadanos para que nos voten y podamos conseguir la Diputación Provincial después de 38 años, y seguir trabajando en esa línea alcaldes, concejales, diputados y demás”.

Porque Miguel Moreno mantiene que están “unidos, juntos y cohesionados” y “esto no se va a olvidar en un mes o dos”, como declaró en entrevista a IDEAL el presidente salido del congreso del pasado día 21 de mayo, Juan Diego Requena, a quien pidió, así como a la dirección regional y a todos los órganos del partido, que no se trata de una “deriva personal”. “Aquí me acompaña más de media provincia”, ha asegurado mostrando una carpeta llena de actas firmadas por presidentes y juntas directivas, de cincuenta municipios según ha dicho, que apoyan la impugnación del congreso y el acudir a los órganos internos y judiciales para que haya un nuevo congreso limpio.

Posibles soluciones

En este sentido, ha apuntado que hay tres maneras de resolver la actual fractura: “Que la dirección regional ejecute su propia resolución, que en coherencia y buena lógica tiene que anular el congreso y por eso no se pronuncia, porque no puede ir contra sus propios actos”; que la dirección provincial convoque un congreso extraordinario y la vía judicial. “Yo no sería un presidente sin legitimidad con sólo el 43% de los votos cuando otro candidato ha obtenido el 56% a pesar de los pucherazos y de los fraudes”, ha subrayado.

Es más. Ha dicho que Requena “no descarta convocar un congreso extraordinario más pronto que tarde, porque es la única decisión para evitar más confrontación”. “Él tiene en sus manos evitar esto, ir a una votación limpia y que quien gane, ha ganado. Mientras que esto no se produzca, estamos huérfanos de presidencia”, ha aseverado.

Por lo que ha recomendado a Requena que no intente poner “una tirita donde él, tutelado por José Enrique Fernández de Moya, ha provocado una hemorragia”, lamentando que después del congreso no haya hecho “nada por atenuar la grave situación que han creado”. “Un señor que se erige presidente por un pucherazo, por un congreso fraudulento, al día siguiente convoca un comité ejecutivo únicamente para abrir expediente a quien no está de acuerdo con él, deja en evidencia todo lo que viene diciendo de integración y unidad”, ha criticado.