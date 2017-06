Seis meses de cárcel por allanar el piso de su expareja y esconderse bajo su cama

La Audiencia de Jaén ha condenado a seis meses de cárcel a E.A.M., de 29 años, una vez que el jurado le declaró este lunes culpable de un único delito de allanamiento por acceder a la vivienda de su expareja y esconderse bajo la cama del dormitorio.

La sentencia prohíbe al joven acercarse y comunicarse con la víctima durante dos años con la advertencia de que si incumple dicha medida, o comete algún delito durante ese tiempo se le revocará la suspensión de la condena y deberá cumplirla en prisión.

La condena impuesta por el delito de allanamiento es la mínima contemplada en el Código Penal en el que se establece una horquilla de seis meses a dos años.

La magistrada presidenta del jurado argumenta en la sentencia que se opta por imponer la pena mínima al considerar que "aun suponiendo el delito un quebranto de la relación de confianza existente con su expareja, no se ha causado un daño o peligro grave, al no haber tenido el acusado una actitud agresiva ni violenta, limitándose a insistir a la denunciante para que volvieran a estar juntos". Además, se valora que "no consta que el acusado haya reiterado este tipo de conductas".

De esta forma, la sentencia cierra el veredicto emitido por el jurado en el que se le absolvía al acusado de un segundo delito de allanamiento del que también le acusaba inicialmente el Ministerio Fiscal. El texto recoge también, tal y como lo decidió el jurado que el parentesco fuera considerado un atenuante y no como un agravante, tal y como se pedía desde la Fiscalía.

E.A.M. declaró este lunes ante el jurado que accedió a la vivienda para intentar convencer a su expareja de volver a estar juntos y según su versión lo hizo con permiso de ella, algo que ésta negó ante el jurado. Además justificó el haberse escondido, una tras la puerta del dormitorio y otra debajo de la cama, para esconderse de la familia de ella puesto que, según él, llevaban una relación oculta.

"Soy el más tonto del mundo, me he metido en este berenjenal yo solo", indicó E.A.M. ante el tribunal popular encargado de juzgarle y que ha estado conformado por cuatro mujeres y cinco hombres. El acusado, ahora declarado culpable por el jurado, insistió en que el único objetivo que perseguía con sus acciones era reconciliarse puesto que ella, 14 años mayor que él, había decidido poner fin a la relación tras cinco años juntos.

Este joven ya cuenta con una sentencia de lo Penal que le condena a nueve meses de prisión por coacciones hacia su expareja aunque actualmente dicha sentencia, que también le absuelve del delito de malos tratos y amenazas, está recurrida a la Audiencia de Jaén.

Por su parte, la expareja declaró ante el jurado que nunca le entregó llaves de su casa porque de ellos no vivieron juntos, "sólo los fines de semana y poco más" y que cuando rompió lo hizo porque ya se había cansado de los insultos de él y del trato que le daba. Dijo

haber sentido "miedo" porque "lo vi muy obsesionado".

Los hechos ya sentenciados se remontan a febrero de 2013, en Linares (Jaén), cuando la mujer rompió con el acusado, decisión que, según el fiscal, E.A.M. "no aceptó de buen grado" por lo que comenzó a "acosarla sin cesar" y acceder a su vivienda sin su permiso.

La defensa del joven rechaza que hubiera dolo en las acciones del joven que se han enjuiciado y ha reconocido que su defendido "igual se puso un poco cansino" e incluso "algo pesado", aunque lo único que pretendía era "dedicarse a cortejar" a su expareja, lo que "entiendo que pueda ser algo molesto".

La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.