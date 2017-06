«Estoy compartiendo mi aventura para enseñar que hay otras formas de viajar»

Pablo Serrano (Jaén, 1993), acababa de terminar sus estudios de Periodismo en la Universidad de Málaga cuando se decidió por saltar al vacío, por cambiar, por tener nuevas experiencias. Con el objetivo de aprender inglés y vivir un tiempo en el extranjero, se trasladó hasta Cambridge, donde trabajó como lavaplatos, camarero o guía turístico. Pero sentía que aún le faltaba algo. Tras un año fuera de España, el trabajo le había impedido viajar a conocer plenamente el país en el que residía.

Y entonces, se le iluminó la bombilla. «Cuando vi que mi tiempo como inmigrante acababa, decidí que visitaría todo lo que pudiera antes de irme. Siempre había querido visitar Escocia y mucha gente me dijo que era muy aburrido visitar las Highlands en autobús y muy caro, pero que en bici no estaba mal. De pronto me vi fantaseando con el viaje en bici y comencé a planificarlo», señala.

El jienense vio «que podía ir a Irlanda fácilmente y hacer una ruta completa desde Dublín a Gales, y de esta forma estar en todos los países de las Islas Británicas», por lo que emprendió el proyecto 'Riding the UK'. A través de una página web y de Facebook, relata desde hace más de dos meses su aventura en bicicleta por las Islas Británicas durante más de 100 días y más de 5.000 km. Por ahora lleva recorridos ya 4.500 kilómetros en 80 días. «Estoy compartiendo mi aventura para mostrar la belleza de estas islas y para enseñar que hay otras formas de viajar. Que si yo, un chaval que odiaba acampar y no había sido nunca un ciclista puede hacerlo, cualquiera puede», añade.

Hasta ahora, el joven ha recorrido el centro y norte de Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte y prácticamente toda Escocia. «He visitado el punto más al norte de la isla de Gran Bretaña y el punto más alto de Reino Unido, Ben Nevis. Hasta ahora, lo mejor han sido las tierras altas escocesas, son otro mundo, aunque el clima era muy duro: he llegado a acampar sin tienda de campaña a -1 grado centrígrado. Me quedan unos 10 días que estar en Gales y luego el sur de Inglaterra», añade el joven.

Pablo Serrano relata que «nunca había utilizado la bici para algo que no fuera ir al trabajo o a la universidad» y que además odiaba acampar, por lo que el principio de 'Riding the UK' «fue duro». «Empecé en invierno, sin preparación física ni mental, que es más importante. Lo más duro fue la primera semana, estaba exhausto. Y me decía: si la primera semana estás así, ¿cómo vas a completar 14 mas?», comenta.

Pero Pablo tenía un fin concreto: completar la ruta planeada. Y estaba convencido de que lo cumpliría. La segunda semana cambió los planes y comenzó a descansar más «y, por tanto, a disfrutar». «Dejé atrás la parte industrial y me adentré en las zonas bonitas de Inglaterra, luego Escocia», señala. Y, por ahora, no ha tenido ningún problema serio más allá de alguna caída por su propia culpa, apostilla.

En cuanto al alojamiento, afirma que solo ha dormido en hostales en tres ocasiones. El resto, campings y huéspedes privados, a través de la plataforma Couchsurfing, en la que personas alojan a turistas de forma gratuita. «Normalmente funciona muy bien, suelen ser muy amables y esas personas me inspiraron aún más. Me di cuenta de que era una herramienta vital para viajeros de largo plazo», recalca.

Con el fin de «conocer»

Tras más de dos meses de aventura, el jienense hace balance de una experiencia que le está cambiando la vida. Asegura que su objetivo inicial era «el conocimiento», tanto del Reino Unido como de sí mismo, pero se lleva mucho más que eso. «Te das cuenta de lo importante de una buena comida y de un sitio seco para dormir. Te sometes a situaciones nuevas un día tras otro y a nuevas personas. Lo mejor del viaje es ver cómo cambias, te vuelves más duro y más sabio, haces mejores elecciones y ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Y eso, cuando las cosas van mal, es lo más importante», incide.

A un mes de finalizar su intenso viaje, el joven de 23 años admite que está «deseando» llegar a su casa en Jaén. «Abrazaré a mi madre, que es la que lo está pasando mal, y me quejaré del calor que hace», bromea Serrano, que ahora se plantea estudiar el próximo curso en Holanda.