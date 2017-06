¿Cómo afecta la dieta a la degeneración macular?

Las evidencias que demuestran el impacto que tiene la dieta sobre la salud son cada día mayores. No solo hay que considerar su importancia en la prevención de determinadas enfermedades, también en el papel que puede desarrollar en mitigar su sintomatología, una vez que ya han aparecido. Hoy quiero referirme a un estudio que me parece interesante y que tiene que ver con la degeneración macular relacionada con la edad, que es la principal causa de ceguera en adultos mayores de 50 años.

Esta enfermedad ocular va alterando lentamente la visión central lo que, por ejemplo, dificulta la lectura y la visualización de detalles finos. Es más frecuente en mujeres y en individuos de raza blanca, además, tanto el hábito de fumar como la hipertensión arterial son factores de riesgo. El origen de esta enfermedad no es bien conocido, aunque se ha descrito que hay un componente inflamatorio subyacente. La dieta está también relacionada con esta enfermedad, de tal forma que, una dieta poco saludable y rica en grasas podría favorecer su aparición, mientras que, se recomienda el consumo de una dieta rica en alimentos de origen vegetal. Ciertas vitaminas y antioxidantes se consideran muy beneficiosos.

Un reciente estudio, vuelve a relacionar esta enfermedad con la dieta, aunque de una forma novedosa. Los resultados del estudio se han publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS) y su título es: 'Involvement of a gut-retina axis in protection against dietary glycemia-induced age-related macular degeneration'.

La conclusión de este estudio es que las dietas ricas en carbohidratos de alto índice glucémico producen alteraciones compatibles con esta patología.

Estos carbohidratos producen un aumento rápido de azúcares en sangre al ser ingeridos. Un resultado muy interesante es que, cuando esta dieta se sustituye por otra compuesta por carbohidratos de bajo índice glucémico, se reparaban los daños ocasionados anteriormente.

Aunque esta investigación se ha realizado en ratones, los autores sugieren que una intervención dietética basada en carbohidratos de bajo índice glucémico, podría ser útil en pacientes para detener la degeneración macular.

Estos resultados habrá que confirmarlos con estudios adicionales, aunque, es un interesante ejemplo del potencial saludable de la dieta.