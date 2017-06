Primeros padres que pueden ir a la cárcel por más de 300 faltas al colegio de su hija

Isabel H.E. y José M.M., ambos de 38 años, serán juzgados esta semana en el Penal 3 de Jaén por un delito de abandono de sus deberes familiares. El Fiscal reclama contra ellos una condena de seis meses de prisión: durante seis cursos (del 2010/1 al 15/16) su hija faltó a clase sistemáticamente. Es muy posible que pierdan la libertad durante varios meses caso de resultar condenados. Los dos son reincidentes. Ya tienen antecedentes por el mismo delito. Una condena firme a tres meses de cárcel. Así que si el tribunal los vuelve a considerar culpables, no podría concederles el beneficio de la suspensión de la pena. Y tendrían que cumplir lo que les caiga tras el juicio de esta semana y puede que los tres meses pendientes.

Según los datos recabados en la investigación del Ministerio Público, la hija de Isabel y José comenzó a faltar al colegio desde que tenía seis años (en primer curso de primaria). El Fiscal relata que los padres sabían que tenían que llevar a la niña al colegio porque así se lo habían indicado a lo largo de los años los equipos de orientación educativa, el equipo técnico de absentismo escolar del centro, los servicios sociales municipales, la Comisión Municipal de Absentismo, y cuando todos estos recursos fallaron, la Policía Autonómica y la Fiscalía de Menores de Jaén. Los protocolos establecen que en estos dos últimos pasos -al menos- a los padres ya se les advierte claramente que podrían estar incurriendo en delitos castigados penalmente si el absentismo persiste. Así que en su escrito de acusación, el Fiscal considera que los padres «eran plenamente conscientes de que su hija no acudía al centro educativo, y han venido incumpliendo el deber de llevar a su hija al colegio».

La acusación detalla año a año las faltas injustificadas de la menor: 32 jornadas completas el primer año, 19 el segundo (con otras 43 ausencias para las que entregaron justificante) ... En total más de 300 jornadas escolares. «Toda esta situación únicamente imputable a los acusados que plenamente conscientes de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad permitieron y favorecieron el absentismo escolar de su hija, lo que supone un atentado contra el derecho a la educación de ésta», según la acusación.

Penas de prisión

En Fiscal entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia y pide seis meses de cárcel. Juicios como éste hay varios cada mes en los juzgados de lo penal de Jaén. Casi todos se suelen cerrar con condenas por conformidad: a la vista de las pruebas los acusados se declaran culpables a cambio de que les dejen la pena en un tiempo de cárcel simbólico (tres meses, que para los que carecen de antecedentes no significan el ingreso en la cárcel) o con multas. Fue en 2014 el caso de Isabel y José. Pero hoy ya no lo es. Porque ellos ya tienen una condena anterior -firme desde el 4 de diciembre de 2014- del Penal 4 por abandono de familia. Así que si son condenados de nuevo, se podrían ver abocados a quedar privados de libertad durante meses por no llevar a su hija al colegio. Sería uno de los primeros casos, si no el primero, de toda España.

La menor comenzó a ser absentista en el curso 2010/11, cuando tenía seis años

Este caso corresponde un centro de una barriada muy humilde de Linares. Por lo general, «el perfil del niño absentista coincide con el de padres que no dan ningún valor a la enseñanza e incluso ridiculizan la figura del maestro», decía la Fiscalía en un informe.

La Fiscalía de Menores abrió los primeros expedientes penales por absentismo en 2008, aunque no sería hasta 2010 cuando se presentaron las primeras denuncias. Paulatinamente se fueron reduciendo. En 2016 sólo hubo constancia de un caso nuevo.

En 2006 las cifras de absentismo que admitía la administración fueron del 1,5%. Hoy en Jaén la tasa es del 1,02% en enseñanza Secundaria, mientras en Primaria está en el 0,18. Los fiscales intervienen sólo ante grandes absentistas (con faltas en más de 25% de las clases).

Hay situaciones que se han solucionado simplemente con la apertura de diligencias . De 88 expedientes abiertos en 2009 las pesquisas de la Fiscalía llevaron a denunciar en el juzgado a 15 familias. En el resto de expedientes los niños comenzaron a ir a clase con normalidad y se archivaron las diligencias penales. En este último lustro no se han dejado de investigar y se han presentado decenas de escritos de acusación, con muchas sentencias condenatorias firmes. Más de una decena cada año.

El procedimiento

Los expedientes llegan a la Fiscalía procedentes de Educación. Todos los casos se investigan. Se piden informes para concretar las faltas de asistencia de forma detallada, y se piden referencias de la actuación llevada a cabo desde las instituciones educativas o de asuntos sociales con los progenitores.

También se requiere a la Policía Autonómica para que advierta a las familias que pueden estar cometiendo un delito. «Y por último, comparecencia en la sede de Menores de la Fiscalía Provincial de Jaén para ser nuevamente advertidos de la posible comisión del delito y de la posibilidad real de ser denunciados», indican los fiscales.

En 2011 saltaron las alarmas por el número de casos que llegaban a Fiscalía. «Ignoramos el motivo de tal aumento dado que no siempre se trata de menores próximos a los 16 años, ni procedentes de familias marginales o desestructuradas, y hay tanto menores de 6 a 9 años cuyos padres no los llevan con regularidad al colegio, como menores que al acabar la Educación Primaria no se les matricula en el Instituto o, una vez matriculados, no asisten», señala el documento.