"En un mes esto estará olvidado y nos centraremos en los objetivos"

Le gusta Sabina, Serrat y Aute; la canción protesta en general y el flamenco en particular; procura ver una película al día, sobre todo las de espionaje, política y la II Guerra Mundial; aunque se reconoce de ciencias hizo sus «pinitos literarios» con relatos cortos que presentó a concursos con cierto éxito y alguna publicación, y ha viajado a 25 países de cuatro continentes, otra de sus grandes pasiones. Es pronto para saber si el nuevo presidente del PP jienense, Juan Diego Requena Ruiz, dejará huella en su partido, si los suyos y los ajenos le dejarán manos y terreno libres, pero a priori llega con un sello propio.

¿Qué ha hecho desde el congreso provincial?

Pues poner en orden mi ayuntamiento (Sanstiteban del Puerto), tras esta etapa más de partido, y organizar el futuro del PP, llamando a muchos presidentes locales y afiliados, mucho contacto interno. Las algaradas y el ruido mediático se los he dejado a otros que parecen agarrarse a una especie de burbuja especulativa con los resultados del congreso.

¿Va a compaginar la alcaldía hasta las elecciones municipales?

El día tiene muchas horas. Soy lo que soy en política gracias a que nunca he perdido el pulso de la gente. Los políticos debemos ser servidores públicos y la mejor manera de servir es estar en contacto con la ciudadanía. Mi pueblo es reflejo de la provincia, tiene unos 5.000 habitantes y demás, y no quiero perder el contacto con los problemas reales de la gente, que llama a la puerta de tu despacho porque no pueden pagar el recibo de un suministro vital, está en el paro, tiene problemas administrativos. De momento, lo voy a hacer compatible, aunque no somos eternos y en política siempre en buena la renovación.

¿Y de dónde cobrará su sueldo?

Sigo siendo alcalde a jornada completa, atendiendo a mi municipio. El ayuntamiento es un amante exigente y al partido le dedicaré el resto del tiempo. Porque aquí, en el partido, no hay un duro.

¿Cómo piensa gobernar un partido dividido?

He hecho un análisis profundo de lo que puede pasar y el partido no está tan dividido porque muchos alcaldes que apoyaron a Miguel Moreno hoy están al servicio del PP, sin hacer esa guerra de frentes. Y los que están insultando y faltando el respecto en las redes sociales son diez o doce personas las que están siendo muy activas, que son afiliados de carné pero no de corazón. Y eso hay que regularlo y nosotros vamos a aplicar los expedientes sancionadoras. No puedo permitir, como presidente, que un afiliado insulte a otro porque piense diferente. A lo mejor quizá no tengan que formar parte del Partido Popular.

Pero más allá de estas actitudes, hay una fractura. Una parte de los alcaldes apoyaron al otro candidato, tres parlamentarios autonómicos, el exsecretario general, el 56% de los afiliados en su día... ¿Qué va a hacer para «suturar», como dijo?

Por encima de todo está en el interés general y la mayoría se olvidará. Dentro de un mes o dos meses, esto estará olvidado totalmente y nos centraremos en nuestros objetivos.

¿Confía pues en que se olvide?

Es que no queda otra. Es que la democracia es así. No vamos a estar eternamente enemistados. Yo tenderé la mano, seremos generosos y buscaremos el interés general.

¿Y por ese interés general no habría sido mejor una sola candidatura?

Pero yo soy una persona profundamente democrática y asumo los resultados cuando me son favorables y cuando no. Yo siempre he intentado ser elegante en las formas, de mi nadie puede rastrear un insulto, porque yo siempre he buscado el futuro del PP, mi decálogo, el que quiero aplicar a partir de ahora. Vamos a empezar a trabajar por las estructuras locales, por los municipios, a organizar bien el programa de formación, la asesoría jurídica, nuestra comunicación... Ese es mi programa, con el que me presenté al congreso y con el que buscaba no una solución para mí sino para la provincia. Y no iba a hacer un pastiche, un arreglo previo, que sólo me pudiera beneficiar a mi. Yo quería que se votara y ya está. Hubo dos, una la perdí y otra la gané.

Con ese sistema, Miguel Moreno se siente legitimado porque ganó la votación directa. Juanma Moreno dijo que el problema de Jaén es que había dos legitimidades. ¿Si estuviera en la piel del alcalde de Porcuna, actuaría igual?

No, se está equivocando de todas todas. Se equivocó en el discurso que dio en el congreso, en las tácticas mediáticas, en dividir al partido... No le he visto aún ni un ápice de calmar al partido, de buscar el interés general, sólo tensionar. Secuestraron cuatro actas y eso sí que es una irregularidad, pero nosotros nos lo hemos callado.

¿Lo callaron porque esperaban ganar el congreso?

No, porque no sabía si iba a ganar.

También la dirección regional pidió una candidatura única. ¿Por qué no aceptó la negociación?

Yo es que soy muy cartesiano y, sí o sí, había que votar, porque el 27 de abril nadie consiguió el 15% de diferencia. Yo sólo sé que después del congreso me llamó el presidente regional, me dio la enhorabuena, le dije que me ponía a su servicio y él dijo que iba a estar al servicio de la provincia de Jaén. Y a partir de ahí, tirar para adelante.

¿Para qué sirve un Comité de Garantías si no garantiza que se acaten sus decisiones?

Por encima de todos los comités de garantías está la ley (de Protección de Datos, argumento esgrimido por la comisión organizadora del congreso para no entregar el listado de los compromisarios).

Entonces tendrán que cambiar los estatutos del partido.

Es que a lo mejor el Comité de Garantías no está para resolver esos problemas, porque basta con que alguien pida que no se difundan sus datos para que no se haga. Yo tampoco dispuse del listado, como se dijo. Se han dicho tantas barbaridades que nos hemos callado para no horadar más las diferencias. Sabía que esto iba a terminar algún día y que podía ser un resultado favorable para mí, o no, pero que había que reconstruir el partido... Yo no voy a criticar a ningún órgano de mi partido, me gusten o no sus resoluciones. Apelaron al Comité de Garantías, no les gustó lo que dijo, pues ya no vale. Hay que ser más serios.

¿Está tutelado?

- Sí, tengo una tutela de 97 municipios y 18.000 afiliados. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Mis tutelas están en las direcciones nacional y regional y en cada una de las estructuras locales. Y lo digo claramente: responderé de manera coordinada con mi equipo de dirección al interés general de la provincia. Y tanta tutela tendrá del afiliado número uno como del último.

O del afiliado número 9.842 y presidente de honor.

Un presidente de honor que fue votado mayoritariamente, además de que José Enrique (Fernández de Moya, presidente saliente) tiene una experiencia política y en la gestión tremenda, que es secretario de Estado, que ha sido 16 años presidente y que tiene una voz dentro del PP importantísima. Pero que también será escuchada la voz del último afiliado de Andújar, o de Porcuna.

¿Qué ha hecho por la unidad desde el congreso?

Muchas llamadas, mucho consenso, mucho ofrecimiento, todas las comarcas están representadas en el comité ejecutivo, la junta directiva estará formada por los 97 municipios y, sobre todo, me he dejado muchos puestos por designar que son competencia exclusiva mía y que serán para aquellos que quieran venir a trabajar de manera sana y positiva.

¿Su presidencia será de continuidad o quiere un sello propio?

Somos del PP y habrá lógicamente continuidad, y pero sí es cierto que quiero hacer un partido más municipalista.