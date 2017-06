El Ayuntamiento vuelve a licitar la contratación de la asistencia técnica del tranvía

El Ayuntamiento de Jaén ha vuelto a licitar la contratación de la asistencia técnica del tranvía, cuyo plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 15 de junio.

Así lo ha señalado este martes el viceportavoz del equipo de gobierno (PP), Miguel Contreras, a preguntas de los periodistas sobre el proceso para contratar los servicios de una empresa especializada que diagnostique el estado de la infraestructura y el material del sistema tranviario, construido hace más de seis años y que nunca llegó a ponerse en marcha a excepción del periodo de pruebas.

El edil ha recordado que se trata del segundo procedimiento que se pone en marcha, ya que en el primero hubo una alegación por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de Jaén porque dentro de las titulaciones exigibles para las firmas que presentaban "no estaba incluida" ésta.

"Se estimó esa alegación, se volvió a redactar el pliego de condiciones, se pasó por Intervención municipal y ahora estamos abiertos a la espera de que se presenten las ofertas en el plazo establecido", ha comentado Contreras, quien ha agregado que cuenta con un presupuesto de 60.500 euros.

De esta forma, una vez finalizado el 15 de junio el plazo para concurrir, "se estudiarán las ofertas por parte de la mesa de contratación y se procederá a la contratación, tal y conforme se comprometió el Ayuntamiento en su reunión con la Consejería de Fomento".

Contreras ha explicado que, a partir de ahí, habrá que ver cuál es la situación actual del sistema tranviario y, por tanto, qué inversiones son necesarias para su puesta en funcionamiento. Ha considerado, además, que "también habrá que pedirle responsabilidades a la Junta de Andalucía porque ellos dijeron que nos entregaban un tranvía en perfectas condiciones para ser utilizado".

"Y posiblemente, cuando tengamos ese informe, habrá cuestiones que no sólo ya con el paso del tiempo se hayan podido deteriorar, sino que, además desde el punto de vista inicial en el que el se entregó el tranvía o en esa supuesta entrega, que por lo menos no hay una recepción técnica por parte del Ayuntamiento, todavía eran deficiencias que no se habían subsanado y que, por tanto, corresponden a la Junta", ha afirmado.