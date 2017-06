La última grafitera

«Antes de escribir el libro me parecía vandalismo. Y hay una parte que sí lo es, los que hacen grafitis en monumentos, pero hay otros que no. Hay códigos. No es lo mismo un grafiti en un monumento público que en una pared, y mezclarlos es una injusticia». Las palabras son del escritor y académico Arturo Pérez Reverte, quien para su novela 'El francotirador paciente' acompañó a un grupo de grafiteros por las calles y en acción, incluso de noche y a hurtadillas, a la carrera. Más allá de la que se hubiera liado si le llega a pillar la Policía (la de titulares y tuits graciosos que nos hemos perdido, desde 'El pintor de batallas grafiteras' a otros con más mala baba como 'El tonto del bote') su reflexión deja patente la animadversión que existe en la sociedad, en gran parte por desconomiento, hacia aquellos que hacen del grafiti su pasión e incluso su modo de vida.

En ese paso más allá se encuentra el artista callejero. Mónica Gómez Martínez 'Icat' (Barcelona, 23-8-1988), entre las escasas grafiteras de la provincia, probablemente la única totalmente en activo. Ella sabe también lo que es que te acusen de vándalo en cuanto te ven con un bote en la mano. Recibió una multa por pintar una pared de la urbanización donde vivía, «con permiso de los vecinos y del presidente de la comunidad (y policía)». Recurrió y «después de marearme con burocracia durante un tiempo, tuvieron que retirarla».

Al 90% de la gente le gusta

«Generalmente a la gente le gusta mucho. Se trata de dar color y vida a algo que antes era gris y muerto. Me atrevería a decir que casi al 90% de la gente le resulta muy atractivo cuando lo ve. Aunque al principio existen prejuicios, meten en el mismo saco todo lo que se hace con un spray. Muchas veces desde las instituciones se intenta criminalizar porque detrás hay un negocio. Y la gente absorbe la mala prensa», lamenta.

En el mundillo es conocida -y bastante, en la red se pueden encontrar incluso entrevistas traducidas al inglés- como Icat. Un familiar cercano le llamaba Monicat por su afición a los gatos y al empezar a pintar decidió acortarlo. Nació en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) porque sus padres, ambos andaluces, estaban trabajando allí. A los 4 años llegó a Linares donde residió hasta los 16, cuando se marchó a Pegalajar, donde vive.

La vena artística no le vino de familia, aunque corriera por su sangre. Su madre se dedica a la limpieza y su hermano está formándose aún (en electrónica). Lo más cercano al gremio es un tío materno, José Antonio «Rocker», que trabaja en rotulación y al que le habría gustado formarse en enseñanzas artísticas.

De pequeña se aislaba de todo dibujando y cuando su pareja, a sus 18 años, le enseñó lo que era el graffiti, le encantó. «Poder expresarme en un tamaño mayor, con velocidad, mucho color... me enganchó», señala. Unos años más tarde comenzó con la pintura tradicional (óleo, acrílico y otras técnicas). A día de hoy compagina ambas disciplinas.

«Por tener el título» estudió Ilustración y Gráfica Publicitaria, en Jaén y en Málaga, aunque admite que «estos estudios no me han formado para graffiti o pintura, en ambas disciplinas he sido autodidacta».

¿Qué busca expresar con un grafiti? «Muchas cosas o ninguna, todo depende del momento. A veces hago murales vinculados a la naturaleza, llenos de ninfas, plantitas y animales para llamar la atención de la gente y que cuide el entorno. Otras veces hago muros un poco más agresivos, con menos mensaje pero con mucho estilo. También me gusta reivindicar el papel de las mujeres en el movimiento y animar a las niñas a coger un spray y salir a la calle», sentencia.

Entre sus referentes Belin, Miedo12, El Niño de las Pinturas, Animalitoland o, ya en pintura, Paco Carrillo, Manuel Castillero, Dalí... Icat sigue la estela de otras como Vero 'La Tonta del Bote' y alguna más, pero o han ido dejándolo o se han marchado fuera.

¿Dónde lo hace y en cuánto?

«En la provincia hay muy poco si comparamos con hace 15-20 años. A finales de los 90 hubo un gran movimiento en Úbeda, Linares, Andújar o Jaén, pero poco a poco se ha desinflado. Ahora quedamos pocos. Y chicas dentro del graffiti hay muy muy pocas a nivel general», admite, sin considerarse rara por ello.

La burocracia es una barrera. Le toca 'pelearse' para lograr permisos para pintar en muros donde su obra pueda verse en lugares expuestos al público. También participa en certámenes, concursos y eventos que le permitan ese contacto. «Otras veces tengo que conformarme con los espacios abandonados que hay en cualquier ciudad», lamenta.

Suele pintar sus obras en una jornada (5-10 horas). Algunas veces, cuando son más elaboradas, tarda de 2 a 3 días. «Ahora mismo, uniendo mural y pintura, da para sobrevivir solo. Pero a día de hoy cualquier trabajo es así».

En Linares y en varios pueblos de la provincia puede verse su obra, aunque la mayoría está fuera de la provincia. Su sueño, tras haber dejado su huella en Francia: pintar en Latinoamerica (México, Chile, Argentina...) y en Nueva York, «donde surgió todo». Y sobre todo, seguir haciendo lo que hace «y poder vivir dignamente de ello».