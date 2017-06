Un costoso jurado para un caso de allanamiento de morada

Eduardo A.M. será juzgado a partir de mañana lunes en la Audiencia Provincial de Jaén. Le piden dos años de cárcel por allanamiento de morada. Su ex lo cogió escondido debajo de la cama cuando él no tenía permiso para entrar en esa casa. Es un caso relativamente simple, con pocos testigos y hechos que no revisten complejidad jurídica. Pero que va a ser juzgado por un tribunal popular. El delito de allanamiento es uno de los supuestos reservados al jurado. Lo que un tribunal profesional resolvería rápidamente se ralentiza con trámites y protocolos complicados y lentos. Y con un coste mayor para el contribuyente, pues sólo constituir al jurado sale por más de mil euros.

Cuando se forma el jurado, se cita a unas veinticinco personas. Sólo serán seleccionadas once. Al resto se le paga la mitad de lo que gana por un día de trabajo un juez. Los once elegidos (nueve titulares más dos suplentes) recibirán el salario íntegro de un día de un juez (alrededor de 60 euros) por cada jornada.

¿Un día?

Podría darse el caso de que en una sola jornada al tribunal le dé tiempo de escuchar los alegatos de las partes, al acusado, a los testigos, a oír de nuevo a las partes en sus conclusiones definitivas, a redactar el objeto del veredicto, a deliberar y a hacer público el veredicto. Pero no es habitual. Lo normal son mínimo dos días. A 660 euros el día en concepto de sueldos, más gastos de desplazamiento o de hotel y comidas para los que así lo soliciten.

Son competencia del jurado los delitos de asesinato y homicidio, allanamiento de morada, cohecho, tráfico de influencias, incendios y aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, entre otros.

En el caso que se juzga el lunes el Fiscal intentará convencer a los miembros del jurado de que el acusado, aún sabiendo que tenía una orden de alejamiento dictada en 2013 como medida cautelar por un juzgado de Linares, no aceptó el fin de la relación con su mujer y siguió «acosándola sin cesar», algo que se dirime en otro procedimiento.

Sí afecta al tribunal del jurado que un mes después de dictarse ese alejamiento, dice el Fiscal, el acusado se introdujo en la casa de su ex sin permiso en dos ocasiones. Un día estuvo una hora dentro de la vivienda en contra la voluntad de la mujer hasta que consintió en marcharse. Y meses después la mujer se lo encontró debajo de la cama.